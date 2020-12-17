Услуги автозаправок являются востребованными. Однако стоимость топлива и обслуживания часто заставляют задуматься о сокращении расходов. Экономить помогают топливные карты для юридических лиц, например, карты «Полный Бак». Они являются эффективным инструментом для бизнеса, незаменимы, когда нужно экономить и вести строгий контроль расходов. Карта может быть полезна, как индивидуальным предпринимателям, у которых только один автомобиль, так и крупным компаниям, с автопарком в десятки и сотни единиц автотранспорта.

Основные преимущества

Экономия на заправке топливом до 30%.

Возможность возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Возможность эффективного контроля расходов на автомобильное топливо.

Повышение прозрачности деловой деятельности.

Нет необходимости в оплате топлива наличными денежными средствами на автозаправочных станциях.

Автоматизация учета расходов на автомобильные заправки, расход топлива.

Возможность заправлять автотранспорт на автозаправочных станциях в разных регионах Российской Федерации.

Топливная карта принимается в более чем 12 тысячах АЗС по территории РФ.

Предоставление клиентам удобных и современных сервисов.

Топливная карта «Полный Бак» помогает в работе бухгалтерам компании. Она позволяет вести учет расходов, держать их под контролем и регулировать их. Сервис включает техническую, информационную и консультационную поддержку клиентов. Управлять расходами удобно через аккаунт, мобильное приложение. Служба поддержки работает круглосуточно без перерывов и выходных.

Компания создала специальный АЗС локатор. Он включает карту АЗС, которые участвуют в программе. А также информацию о стоимости заправки, топлива, услуг на автозаправочных станциях и пр. В сервис входит также SMS информирование клиентов о балансе и статусе карты.

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