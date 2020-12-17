Услуги автозаправок являются востребованными. Однако стоимость топлива и обслуживания часто заставляют задуматься о сокращении расходов. Экономить помогают топливные карты для юридических лиц, например, карты «Полный Бак». Они являются эффективным инструментом для бизнеса, незаменимы, когда нужно экономить и вести строгий контроль расходов. Карта может быть полезна, как индивидуальным предпринимателям, у которых только один автомобиль, так и крупным компаниям, с автопарком в десятки и сотни единиц автотранспорта.
Основные преимущества
- Экономия на заправке топливом до 30%.
- Возможность возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).
- Возможность эффективного контроля расходов на автомобильное топливо.
- Повышение прозрачности деловой деятельности.
- Нет необходимости в оплате топлива наличными денежными средствами на автозаправочных станциях.
- Автоматизация учета расходов на автомобильные заправки, расход топлива.
- Возможность заправлять автотранспорт на автозаправочных станциях в разных регионах Российской Федерации.
- Топливная карта принимается в более чем 12 тысячах АЗС по территории РФ.
- Предоставление клиентам удобных и современных сервисов.
Топливная карта «Полный Бак» помогает в работе бухгалтерам компании. Она позволяет вести учет расходов, держать их под контролем и регулировать их. Сервис включает техническую, информационную и консультационную поддержку клиентов. Управлять расходами удобно через аккаунт, мобильное приложение. Служба поддержки работает круглосуточно без перерывов и выходных.
Компания создала специальный АЗС локатор. Он включает карту АЗС, которые участвуют в программе. А также информацию о стоимости заправки, топлива, услуг на автозаправочных станциях и пр. В сервис входит также SMS информирование клиентов о балансе и статусе карты.
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