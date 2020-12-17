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Топливные карты для юридических лиц

15:18 17.12.2020
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Услуги автозаправок являются востребованными. Однако стоимость топлива и обслуживания часто заставляют задуматься о сокращении расходов.

Услуги автозаправок являются востребованными. Однако стоимость топлива и обслуживания часто заставляют задуматься о сокращении расходов. Экономить помогают топливные карты для юридических лиц, например, карты «Полный Бак». Они являются эффективным инструментом для бизнеса, незаменимы, когда нужно экономить и вести строгий контроль расходов. Карта может быть полезна, как индивидуальным предпринимателям, у которых только один автомобиль, так и крупным компаниям, с автопарком в десятки и сотни единиц автотранспорта.

Основные преимущества

  • Экономия на заправке топливом до 30%.
  • Возможность возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).
  • Возможность эффективного контроля расходов на автомобильное топливо.
  • Повышение прозрачности деловой деятельности.
  • Нет необходимости в оплате топлива наличными денежными средствами на автозаправочных станциях.
  • Автоматизация учета расходов на автомобильные заправки, расход топлива.
  • Возможность заправлять автотранспорт на автозаправочных станциях в разных регионах Российской Федерации.
  • Топливная карта принимается в более чем 12 тысячах АЗС по территории РФ.
  • Предоставление клиентам удобных и современных сервисов.

Топливная карта «Полный Бак» помогает в работе бухгалтерам компании. Она позволяет вести учет расходов, держать их под контролем и регулировать их. Сервис включает техническую, информационную и консультационную поддержку клиентов. Управлять расходами удобно через аккаунт, мобильное приложение. Служба поддержки работает круглосуточно без перерывов и выходных.

Компания создала специальный АЗС локатор. Он включает карту АЗС, которые участвуют в программе. А также информацию о стоимости заправки, топлива, услуг на автозаправочных станциях и пр. В сервис входит также SMS информирование клиентов о балансе и статусе карты.

На сайте о преимуществах топливной карты, ее сервисах и многом другом. На сайте размещено множество тематических статей и материалов, данных. Они помогают детальнее разобраться в теме топливных карт и их использования. Консультации предоставляет менеджер, контакты указаны.

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