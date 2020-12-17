Ultraceuticals косметика для лица

Ультрасьютикалс - один из выдающихся космецевтических брендов Австралии, предлагающий продукты профессионального уровня и услуги в клинике.

Ультрасьютикалс - один из выдающихся космецевтических брендов Австралии, предлагающий продукты профессионального уровня и услуги в клинике. Он разработан для решения основных проблем кожи, таких как старение, пигментация и прыщи, для достижения наилучшего состояния кожи.

Эти продукты и методы лечения, разработанные врачом-косметологом доктором Джеффри Хибером и полностью созданные и принадлежащие Австралии, обеспечивают эффективность лечения в кабинете врача без рецепта или ценника. Это австралийское наследие дает бренду самое глубокое понимание того, как защищать и омолаживать кожу, находящуюся в самых суровых условиях в мире - под австралийским солнцем.

Состав косметики

Благодаря сочетанию сложных запатентованных систем доставки и мощных, проверенных антивозрастных звезд, таких как витамин A, витамин C и альфа-гидроксикислоты (AHA), каждый продукт разработан с максимальной безопасностью и эффективностью.

Сотрудничая с известными университетами и ведущими исследователями, Ultraceuticals остается в авангарде инноваций в мировой космецевтической индустрии, создавая простой режим продуктов, который обеспечивает немедленные и заметные результаты - чистую, упругую, сияющую, красивую кожу.

Профессиональный уход за кожей

Ассортимент Ultraceuticals включает как косметические средства для ухода на дому, так и продукты для профессионального лечения в клинике. Мы всегда рекомендуем начинать свое путешествие по уходу за кожей с консультации со специалистом Ultraceuticals Skin Expert, который может назначить лучшие продукты и процедуры для вашего типа кожи.

Уход за вашей кожей

Ultraceuticals хорошо известен в отрасли как лидер в разработке отмеченных наградами прорывных космецевтических продуктов по уходу за кожей без испытаний на животных. Мы очень гордимся тем, что получили аккредитацию на 100% без жестокости всемирно признанной организацией Choose Cruelty Free (CCF). Кроме того, продукты Ultraceuticals не содержат агрессивных химикатов, пропиленгликоля, парабенов, синтетических красителей или синтетических ароматизаторов.