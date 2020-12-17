17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Ultraceuticals косметика для лица

15:20 17.12.2020
0

Ультрасьютикалс - один из выдающихся космецевтических брендов Австралии, предлагающий продукты профессионального уровня и услуги в клинике.

Ультрасьютикалс - один из выдающихся космецевтических брендов Австралии, предлагающий продукты профессионального уровня и услуги в клинике. Он разработан для решения основных проблем кожи, таких как старение, пигментация и прыщи, для достижения наилучшего состояния кожи.

Эти продукты и методы лечения, разработанные врачом-косметологом доктором Джеффри Хибером и полностью созданные и принадлежащие Австралии, обеспечивают эффективность лечения в кабинете врача без рецепта или ценника. Это австралийское наследие дает бренду самое глубокое понимание того, как защищать и омолаживать кожу, находящуюся в самых суровых условиях в мире - под австралийским солнцем.

Состав косметики

Благодаря сочетанию сложных запатентованных систем доставки и мощных, проверенных антивозрастных звезд, таких как витамин A, витамин C и альфа-гидроксикислоты (AHA), каждый продукт разработан с максимальной безопасностью и эффективностью.

Сотрудничая с известными университетами и ведущими исследователями, Ultraceuticals остается в авангарде инноваций в мировой космецевтической индустрии, создавая простой режим продуктов, который обеспечивает немедленные и заметные результаты - чистую, упругую, сияющую, красивую кожу.

Профессиональный уход за кожей

Ассортимент Ultraceuticals включает как косметические средства для ухода на дому, так и продукты для профессионального лечения в клинике. Мы всегда рекомендуем начинать свое путешествие по уходу за кожей с консультации со специалистом Ultraceuticals Skin Expert, который может назначить лучшие продукты и процедуры для вашего типа кожи.

Уход за вашей кожей

Ultraceuticals хорошо известен в отрасли как лидер в разработке отмеченных наградами прорывных космецевтических продуктов по уходу за кожей без испытаний на животных. Мы очень гордимся тем, что получили аккредитацию на 100% без жестокости всемирно признанной организацией Choose Cruelty Free (CCF). Кроме того, продукты Ultraceuticals не содержат агрессивных химикатов, пропиленгликоля, парабенов, синтетических красителей или синтетических ароматизаторов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОткрыл приют «Шанс» Александр Криволуцкий в Искитимском районе
16:45 17-12-2020
Открыл приют «Шанс» Александр Криволуцкий в Искитимском районе
БердскПоставил ли прививку от коронавируса Владимир Путин. Ответ дан 17 декабря 2020
16:43 17-12-2020
Поставил ли прививку от коронавируса Владимир Путин. Ответ дан 17 декабря 2020
Путин: с коронавирусом борются 520 тысяч медиков в России
16:42 17-12-2020
Путин: с коронавирусом борются 520 тысяч медиков в России
Впустит ли оппозицию на политическую арену Путин, читайте ответ
16:40 17-12-2020
Впустит ли оппозицию на политическую арену Путин, читайте ответ
42 млн россиян будут смотреть пресс-конференцию Путина 17 декабря, завяил ВЦИОМ
16:32 17-12-2020
42 млн россиян будут смотреть пресс-конференцию Путина 17 декабря, завяил ВЦИОМ
Борьба с коронавирусом: Обрабатывают ли вокзалы в Новосибирской области
16:30 17-12-2020
Борьба с коронавирусом: Обрабатывают ли вокзалы в Новосибирской области
Путин: реальная зарплата россиян вырастет на 1,5% до конца 2020 года. Хотя доходы граждан за счет ИП упали
16:28 17-12-2020
Путин: реальная зарплата россиян вырастет на 1,5% до конца 2020 года. Хотя доходы граждан за счет ИП упали
Девальвацию рубля прогнозируют экономисты на 2021 год в России
16:20 17-12-2020
Девальвацию рубля прогнозируют экономисты на 2021 год в России
Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год появился в Новосибирской области
16:15 17-12-2020
Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год появился в Новосибирской области
"Заставляли просить милостыню": освободила колясочника-десантника из рабства полиция
16:00 17-12-2020