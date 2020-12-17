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Чтобы жизнь стала лучше: что хотят изменить в своих городах жители России. Новосибирск удивил

15:45 17.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Москве, в первую очередь, нужно менять отношение людей к окружающим, считают 15% жителей.

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Дороги: что нужно изменить в Новосибирске, чтобы жизнь стала лучше

Жители Новосибирска больше всего озабочены состоянием дорожного полотна, Нижнего Новгорода, Красноярска, Челябинска – вопросами экологии, жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Воронежа — менталитетом земляков. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 1000 респондентов из других городов-миллионников, в том числе из Новосибирска.

«Что нужно изменить в городе в первую очередь, чтобы жить в нем стало лучше?» — в каждом мегаполисе проблемы свои. Однако удивительной особенностью рейтинга насущных вопросов стала самокритичность россиян: достаточно большое число жителей мегаполисов считает, что в первую очередь людям нужно начать с себя: стать более отзывчивыми, дружелюбными, вежливыми по отношению к окружающим. Работать над культурой населения чаще всего предлагают жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. В Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске необходимо улучшить экологию. Жители Ростова-на-Дону говорят о необходимости повышения качества медицинского обслуживания. Респонденты из Санкт-Петербурга и Уфы мечтают о смене климата. Жители Новосибирска в большинстве своем озабочены качеством дорог.

Результаты опроса

В Москве, в первую очередь, нужно менять отношение людей к окружающим, считают 15% жителей. 12% опрошенных уверены, что в столице ничего не нужно модернизировать: все и так хорошо. Проблема автомобильных пробок в Москве серьезнее, чем в других мегаполисах страны, решить ее в первую очередь считают необходимым 8% респондентов.

Санкт-Петербург стремится в полной мере соответствовать званию культурной столицы России: о необходимости повышения уровня культуры населения говорил практически каждый пятый респондент (18%). О том, что их город прекрасен и не нуждается в изменениях, петербуржцы говорили так же часто, как и москвичи (по 12%). О другом климате, как минимум, о «еврозиме», как максимум, о тепле Майорки, мечтают 4% петербуржцев.

Для Волгограда сферами жизни, которые нуждаются в улучшении в первую очередь, являются экология (13%), а также состояние автодорог (11%).

Жители Воронежа считают необходимым повысить уровень культуры своих земляков (14%). Респонденты уверены, что в городе нужно искоренять коррупцию и заняться проблемами общественного транспорта (по 13%).

В Екатеринбурге изменить жизнь к лучшему, по мнению 16% жителей, можно только, если люди станут более человечны. По 6% респондентов предлагали усилить борьбу с коррупцией, заняться озеленением города, снизить уровень загрязнения экологии и модернизировать систему общественного транспорта.

В Казани 12% жителей считают, что в столице Татарстана все хорошо и без изменений. Каждый девятый (11%) уверен, что жителям города нужно учиться быть терпимее к окружающим.

В Красноярске главной проблемой, которая требует незамедлительного решения, является загрязнение окружающей среды: почти каждый третий житель озабочен экологией города (32%).

Нижегородцы мечтают о ремонте автодорог и улучшении экологии (по 11%). О необходимости модернизации работы общественного транспорта говорил каждый десятый респондент.

В Новосибирске проблема качества дорожного полотна стоит острее всего: срочный ремонт дорог назвал приоритетным изменением каждый пятый респондент (20%).

Жители Омска считают первоочередным вопрос экологической безопасности (15%). По 9% респондентов говорили о необходимости антикоррупционных мер и повышении уровня культуры граждан.

В Перми 13% уверены, что нужно модернизировать систему общественного транспорта. В то же время в городе достаточно много жителей, которые любят город таким, какой он есть (11%).

Изменить жизнь к лучшему в Ростове-на-Дону, по мнению жителей мегаполиса, можно, отремонтировав дороги и улучшив медицинское обслуживание населения (по 12%). Все устраивает каждого десятого жителя.

В Самаре же, судя по ответам респондентов, в первую очередь следует побороть коррупцию (13%) и заняться медициной (7%).

Жители Уфы мечтают повысить уровень культуры земляков (16%), улучшить систему здравоохранения и отношения властей к населению (по 7%), а также о более теплом климате (4%).

Челябинцы всерьез озабочены проблемами экологии, о необходимости их незамедлительного решения говорили 38%.

ремонт дорог
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