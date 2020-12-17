Как продать на Wildberries

Ежедневно рынок лесных ягод посещают более 7 000 000 потенциальных покупателей. А оборот компании в прошлом году увеличился на 88% до 223,5 млрд рублей. Поэтому неудивительно, что каждый, кто увлечен электронной коммерцией, мечтает стать поставщиком этого сайта. Как начать поставлять товары на ВкусВилл, узнать подробности торговли на Wildberries вы можете на сайте svetest.ru.

Как стать партнером ритейлера «Wildberries»

Компания открыта к сотрудничеству, но при этом тщательно проверяет каждого кандидата на соответствие основным требованиям. И, прежде всего, чтобы прийти в Wildberries в качестве партнера, вы должны иметь один из следующих статусов:

ИП;

ООО;

ПАО;

частный предприниматель.

У последних появилась возможность зайти на сайт не так давно. Ситуация с пандемией в России и во всем мире только повысила интерес к онлайн-ритейлеру - в последние месяцы количество самозанятых работников, зарегистрированных в качестве контрагентов, достигло нескольких тысяч. Налоговая система заявителей также важна при рассмотрении заявки. Партнерство одобрено тем, кто работает над:

ОСН;

УСН.

Для самозанятых существует налог на профессиональный доход.

Как Wildberries работает с поставщиками

С франшизой Wildberries работать легче, чем с контрактом на поставку. Здесь есть несколько нюансов. Перед первой доставкой необходимо дождаться подтверждения заказа. И только потом привозите продукцию на ближайший склад. Кроме того, следует тщательно проверять качество продукции. Подделки быстро выявляются, что сразу может положить конец истории сотрудничества с онлайн-платформой. Вы можете импортировать товары любым из следующих способов:

лично;

с помощью транспортных компаний.

После поступления на склад продукция проходит двухступенчатый контроль:

в процессе приемки;

при маркировке штрих-кодами.

В любой момент можно обнаружить несоответствия характеристикам, указанным в описании товара. Это приводит к немедленному возврату продукции с добавлением штрафов - каждая некачественная единица обойдется поставщику в 1500 рублей.