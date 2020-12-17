Скончались 587 пациентов за сутки на 17 декабря в России

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 202 540.

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 202 540.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 214 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 239 (18,6%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,5%

2. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%

3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 440 человек:

Москва — 5777

Санкт-Петербург — 3066

Московская область — 1100

Хабаровский край — 511



Республика Крым — 493Ленинградская область — 459Красноярский край — 457Нижегородская область — 438Ульяновская область — 423Республика Карелия — 407Свердловская область — 405Архангельская область — 396Воронежская область — 385Псковская область — 384Брянская область — 379Пермский край — 344Республика Коми — 339Ростовская область — 339Вологодская область — 336Самарская область — 296Забайкальский край — 294Тверская область — 292Белгородская область — 290Саратовская область — 286Мурманская область — 275Ямало-Ненецкий автономный округ — 254Калининградская область — 251Иркутская область — 246Орловская область — 245Ставропольский край — 241Ханты-Мансийский автономный округ — 240Волгоградская область — 235Кировская область — 227Омская область — 226Томская область — 224Тамбовская область — 214Новосибирская область — 208Республика Саха (Якутия) — 199Новгородская область — 194Кемеровская область — 192Республика Бурятия — 187Приморский край — 186Тульская область — 185Курская область — 181Владимирская область — 180Республика Хакасия — 175Ярославская область — 171Оренбургская область — 171Сахалинская область — 170Удмуртская Республика — 168Калужская область — 164Тюменская область — 161Краснодарский край — 142Смоленская область — 136Республика Калмыкия — 135Амурская область — 135Рязанская область — 133Липецкая область — 131Кабардино-Балкарская Республика — 128Пензенская область — 121Алтайский край — 118Курганская область — 106Астраханская область — 103Республика Чувашия — 98Севастополь — 93Республика Башкортостан — 92Республика Дагестан — 89Карачаево-Черкесская Республика — 89Республика Северная Осетия - Алания — 86Республика Алтай — 80Республика Мордовия — 79Костромская область — 78Камчатский край — 77Республика Татарстан — 76Республика Адыгея — 73Республика Тыва — 71Республика Ингушетия — 68Чеченская Республика — 57Республика Марий Эл — 51Магаданская область — 47Еврейская автономная область — 30Челябинская область — 25Ивановская область — 22Чукотский автономный округ — 3Ненецкий автономный округ — 2

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 202 540.

За последние сутки подтверждено 587 летальных случаев:

Санкт-Петербург — 79

Москва — 76

Московская область — 35

Ростовская область — 28

Воронежская область — 19



Красноярский край — 19Пермский край — 18Нижегородская область — 17Иркутская область — 16Свердловская область — 15Краснодарский край — 13Ивановская область — 11Республика Тыва — 10Белгородская область — 9Челябинская область — 9Тульская область — 8Республика Коми — 8Мурманская область — 8Республика Крым — 8Республика Дагестан — 8Самарская область — 8Алтайский край — 8Омская область — 8Вологодская область — 7Ставропольский край — 7Новосибирская область — 7Липецкая область — 6Ленинградская область — 6Республика Чувашия — 6Саратовская область — 6Ярославская область — 5Волгоградская область — 5Севастополь — 5Оренбургская область — 5Ханты-Мансийский автономный округ — 5Приморский край — 5Орловская область — 4Тверская область — 4Астраханская область — 4Республика Бурятия — 4Республика Саха (Якутия) — 4Курская область — 3Рязанская область — 3Тамбовская область — 3Архангельская область — 3Республика Башкортостан — 3Удмуртская Республика — 3Пензенская область — 3Ямало-Ненецкий автономный округ — 3Республика Алтай — 3Забайкальский край — 3Владимирская область — 2Калининградская область — 2Псковская область — 2Республика Северная Осетия - Алания — 2Тюменская область — 2Республика Хакасия — 2Кемеровская область — 2Хабаровский край — 2Брянская область — 1Республика Карелия — 1Кабардино-Балкарская Республика — 1Республика Мордовия — 1Республика Татарстан — 1Кировская область — 1Курганская область — 1Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 49 151 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 84,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 497 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 592 тыс. 572 человека.