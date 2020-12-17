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Пресс-релиз

Управление репутацией для строительных компаний

15:23 17.12.2020
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Покупка недвижимости – важный и ответственный шаг в жизни человека, к которому подходят с особым вниманием, тщательно изучая информацию о застройщике, в том числе и в интернете.

Покупка недвижимости – важный и ответственный шаг в жизни человека, к которому подходят с особым вниманием, тщательно изучая информацию о застройщике, в том числе и в интернете. Если при поиске вашей компании выходят сайты с негативом – клиенты с большей долей вероятности уйдут к конкурентам. Поэтому строительным компаниям в большей степени важно грамотно заниматься управлением репутации в сети, ведь речь идет о сделке на крупную сумму.

Управление репутацией для строительных

компаний

Сейчас интернет-пространство устроено так, что отзыв о компании может оставить абсолютно любой человек, причем отзыв не всегда может быть объективным. Для этого и проводится работа с репутацией в интернете.

Не так давно к нам обратилась строительная компания, которая занимается продажей ЖК и коттеджных поселков с рядом проблем:

  • при определенных запросах выходили сайты с большим количеством негативной информации, а также сайты с одноименным объектом не клиента с другого города;
  • на гео-сервисах были низкие оценки и низкая популярность;
  • негатив был необъективен.

Проанализировав вышеизложенные проблемы, перед нами встала задача провести работу с репутацией и вызвать доверие у потенциальных клиентов, заинтересованных в покупке недвижимости.

Наша стратегия состояла из 4 больших видов работ:

  • аудит и тональность;
  • мониторинг публикаций и коммуникация с ЦА;
  • подготовка и публикация контента;
  • работа с негативом.

Начинается наша работа с разработки стратегии, которая выстраивается на основе анализа информационного поля компании.
Для того, чтобы быть в курсе репутации нашего клиента, мы регулярно проводим доскональный мониторинг отзывов о компании. Обнаружив негативный отзыв, мы даем ответ через страницу официально представителя компании – так у пользователей формируется мнение о компании, как о команде профессионалов, которая беспокоиться о клиентах и старается всеми силами решить их проблему.
Далее мы подготавливаем и публикуем контент – для этого мы анализируем ранее опубликованный контент и аудиторию, которая каким-либо способом взаимодействовала с компанией.
Следующим шагом мы публикуем оригинальные статьи, которые сформируют имидж эксперта в глазах пользователей, а вкупе с положительными отзывами на сайтах-отзовиках и инициированием дискуссий на топовых форумах только укрепят положительную репутацию строительной компании.

Заключение

Результатами нашей работы стало:

  • выведение в ТОП поисковой выдачи сайтов с положительными отзывами;
  • удаление 24 негативных отзывов (что не могло не обрадовать клиента);
  • провели коммуникацию на тематических форумах с реальными пользователями;
  • создали блог для объекта, где отмечали плюсы строительства, дублировали статьи, также, на сторонние сервисы.

Уже после первого месяца работы мы снизили процент негатива, увеличилось количество лидов (заинтересованных пользователей) и продаж.

Работа с репутацией строительной компании – долгий и трудоемкий процесс, но результат можно увидеть уже после первых месяцев работы.

Обратитесь в компанию Rating Up – и больше не переживайте за свою репутацию.

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