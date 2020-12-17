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Задушил на глазах у детей: за жестокое убийство утки осудили жителя Новосибирской области

15:35 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина полностью признал свою вину в указанном преступлении, раскаялся.

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Вынесен приговор в отношении Агеева А.А. за жестокое обращение с животными

14.12.2020 г. Татарским районным судом вынесен приговор в отношении Агеева А.А. по ст. 245 ч. 2 п. б УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего).

Органами предварительного следствия Агеев А.А. обвинялся в том, что 22.08.2020 г. около 13 часов, поймав домашнюю утку, принадлежащую М., с которой находился в конфликтных отношениях, достоверно зная и понимая, что за его действиями наблюдают малолетние М. и Р., и что его действия могут причинить моральные страдания последним, ладонями рук совершил удушение домашней утки, отчего та погибла.

Агеев А.А. полностью признал свою вину в указанном преступлении, раскаялся. Судом Агееву А.А. было назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из его заработной платы в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: tatarsky.nsk.sudrf.ru

моральные страдания утка
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