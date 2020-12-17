"Заставляли просить милостыню": освободила колясочника-десантника из рабства полиция

Мужчину оставили в запертой квартире одного и он смог через окно попросить о помощи прохожих, после чего сотрудники полиции оперативно прибыли для его освобождения.

Во Всеволожском районе по факту незаконного лишения свободы инвалида возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области по факту незаконного лишения свободы гражданина 1978 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в период с августа по декабрь 2020 года неустановленные лица незаконно удерживали в квартире мужчину, являющегося инвалидом, расположенной в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Злоумышленники ограничивали его передвижение, блокируя входную дверь квартиры и, с целью исключения возможности его обращения в правоохранительные органы, выводили мужчину для занятия попрошайничеством под присмотром. 16 декабря 2020 года мужчину оставили в запертой квартире одного и он смог через окно попросить о помощи прохожих, после чего сотрудники полиции оперативно прибыли для его освобождения.

Для организации работы на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожск в составе следователей и следователей-криминалистов следственного управления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: lenobl.sledcom.ru