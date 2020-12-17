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Борьба с коронавирусом: Обрабатывают ли вокзалы в Новосибирской области

16:30 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Все работники, в том числе контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками, антисептиками и проходят ежедневный контроль состояния здоровья.

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На вокзалах Новосибирской области продолжается реализация противоэпидемических мер

На железнодорожных вокзалах Новосибирской области продолжается выполнение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В зданиях ежедневно проводится усиленная санитарная обработка залов ожидания, кассовых залов, туалетных комнат, досмотровых зон и входных групп, общих и служебных помещений. Для этого используется высокоэффективный дезинфицирующий раствор. Особое внимание уделяется поверхностям, контакт с которыми происходит наиболее часто – дверные ручки, элементы справочных и кассовых окон, экраны и клавиатуры банковских терминалов, поручни. Принимаются дополнительные меры по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования. Все санитарно-бытовые помещения обеспечены средствами для мытья рук и кожными антисептиками.

Почти 50 пассажирских объектов Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги оснащены бесконтактными диспенсерами с антисептическими средствами. На вокзалах Новосибирск-Главный, Сеятель, Сокур, Барабинск установлены специальные обеззараживатели воздуха.

Также пассажиров оповещают о мерах профилактики, нанесена специальная разметка, размещены указатели и памятки с информацией о необходимости соблюдения дистанции 1,5 м друг от друга при пользовании услугами железнодорожного транспорта. На креслах в залах ожидания размещены наклейки с просьбой не занимать соседние места.

Все работники, в том числе контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками, антисептиками и проходят ежедневный контроль состояния здоровья.

Источник: пресс-служба ОАО «РЖД»

вокзал дезинфекция
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