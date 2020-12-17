Самые работящие женщины в России. В каких регионах дамы трудятся больше мужчин, узнайте

И хотя подобная разница кажется незначительной, эти минуты за квартал превращаются в полноценный восьмичасовой рабочий день.

Российские мужчины работают больше женщин, в третьем квартале 2020 года их трудовой день был в среднем на 43 минуты длиннее

Российские мужчины работают больше женщин, в третьем квартале 2020 года их трудовой день был в среднем на 43 минуты длиннее – выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Такая диспропорция на рынке труда наблюдается во всех регионах страны, кроме одного – Чечни. Здесь средний рабочий день занятой женщины составляет 7 часов – это на 8 минут дольше, чем рабочий день мужчины (6 ч. 52 мин.). И хотя подобная разница кажется незначительной, эти минуты за квартал превращаются в полноценный восьмичасовой рабочий день.

Ненамного больше женщин трудятся мужчины в Тыве, Северной Осетии, Севастополе, Рязанской области, Ингушетии, Московской области, Ростовской области, Тюменской и Смоленской областях.

Напротив, наибольший перевес в пользу мужчин по количеству отработанных часов фиксируется в Ненецком автономном округе – там сильный пол ежедневно трудится на 1 ч. 50 мин. больше. Также лидируют в рейтинге мужского трудолюбия Карелия, Республика Коми, Мурманская область, Томская область, Магаданская область, Камчатский край, Кабардино-Балкария, Архангельская область и Оренбургская область.

По статистике женщины в Чеченской Республике трудятся чуть больше, чем в среднем по стране – 7 часов в день против 6 ч. 58 мин. Среди кавказских регионов Чечня положительно выделяется относительно высокой долей работающих женщин – 47,8%. Иные трудовые показатели демонстрируют чеченские мужчины – в среднем они трудятся по 6 ч. 52 мин. в день. Меньше работает мужское население только в Ненецком автономном округе и в Ингушетии (6 ч. 51 мин. и 6 ч. 48 мин. соответственно). По уровню занятости мужского населения Чечня демонстрирует один из самых низких показателей в России: республика занимает 80-е место из 85. Таким образом, за счет высокой, по сравнению с другими кавказскими регионами, трудовой вовлеченностью женщин и низкой трудовой активностью мужчин Чечня выделяется более продолжительным женским трудовым днем.

Источник: пресс-служба FinExpertiza