17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Обвалилась цена на iPhone 12. Сколько стоит с 17 декабря

20:10 17.12.2020 Фото: pxhere
0

Не прошло и двух месяцев со старта продаж, как цена iPhone 12 опустилась ниже порога в 70 тысяч рублей.

% name% title
Новый iPhone 12 оказался лучше прошлогоднего iPhone 11

iPhone 12 появился в продаже в конце октября по цене 80 тысяч рублей за версию на 64 ГБ. Уже в середине декабря его минимальная цена в магазинах опустилась на 15% и теперь держится в районе 67 тысяч рублей.

Новый iPhone 12 оказался лучше прошлогоднего iPhone 11 по всем параметрам — у него стоит современный OLED-дисплей с маленькими рамками, прочное керамическое стекло, улучшенная двойная камера и процессор A14 Bionic.

Если в смартфонах вы цените компактность и удобство, то для вас есть iPhone 12 mini, который стоит на 10 тысяч дешевле старшей модели.

Правда, вся новая линейка айфонов все равно стоит очень дорого. Для экономных есть iPhone SE 2020, который работает на прошлогоднем флагманском процессоре.

Если обязательно нужен именно айфон и за небольшие деньги, то лучше обратиться к AliExpress.

Источник: hi-tech

IPhone смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max цена упала
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой у вас смартфон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ЕГЭ и ОГЭ-2021: будут ли школьники сдавать экзамены? 1
21:00 17-12-2020
ЕГЭ и ОГЭ-2021: будут ли школьники сдавать экзамены?
БердскПо 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабря 2
21:00 17-12-2020
По 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабря
Хам-чиновник: как его накажут отныне в России?
20:30 17-12-2020
Хам-чиновник: как его накажут отныне в России?
18 декабря - День арабского языка в ООН
20:20 17-12-2020
18 декабря - День арабского языка в ООН
Обвалилась цена на iPhone 12. Сколько стоит с 17 декабря
20:10 17-12-2020
Обвалилась цена на iPhone 12. Сколько стоит с 17 декабря
«Белая лошадь» торговала алкоголем. И ее теперь накажут
19:58 17-12-2020
«Белая лошадь» торговала алкоголем. И ее теперь накажут
Подробный гороскоп карьеры на 2021 год для каждого знака индивидуально
19:50 17-12-2020
Подробный гороскоп карьеры на 2021 год для каждого знака индивидуально
В СССР пенсию не платили: Путин пообещал индексацию пенсий работающим пенсионерам 6
19:29 17-12-2020
В СССР пенсию не платили: Путин пообещал индексацию пенсий работающим пенсионерам
Из каких продуктов запрещено готовить блюда на Новогодний стол 2021 года?
19:20 17-12-2020
Из каких продуктов запрещено готовить блюда на Новогодний стол 2021 года?
Путинские пособия: Мы думаем о возможности новых выплат семьям с детьми, заявил 17 декабря президент Путин. Когда точно?
19:07 17-12-2020
Путинские пособия: Мы думаем о возможности новых выплат семьям с детьми, заявил 17 декабря президент Путин. Когда точно?