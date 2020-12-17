Обвалилась цена на iPhone 12. Сколько стоит с 17 декабря

Не прошло и двух месяцев со старта продаж, как цена iPhone 12 опустилась ниже порога в 70 тысяч рублей.

Новый iPhone 12 оказался лучше прошлогоднего iPhone 11

iPhone 12 появился в продаже в конце октября по цене 80 тысяч рублей за версию на 64 ГБ. Уже в середине декабря его минимальная цена в магазинах опустилась на 15% и теперь держится в районе 67 тысяч рублей.

Новый iPhone 12 оказался лучше прошлогоднего iPhone 11 по всем параметрам — у него стоит современный OLED-дисплей с маленькими рамками, прочное керамическое стекло, улучшенная двойная камера и процессор A14 Bionic.

Если в смартфонах вы цените компактность и удобство, то для вас есть iPhone 12 mini, который стоит на 10 тысяч дешевле старшей модели.

Правда, вся новая линейка айфонов все равно стоит очень дорого. Для экономных есть iPhone SE 2020, который работает на прошлогоднем флагманском процессоре.

Если обязательно нужен именно айфон и за небольшие деньги, то лучше обратиться к AliExpress.

Источник: hi-tech