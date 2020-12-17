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42 млн россиян будут смотреть пресс-конференцию Путина 17 декабря, завяил ВЦИОМ

16:32 17.12.2020 Фото: кремлин.ру
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Большинство россиян знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина.

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Большая пресс-конференция президента: внимание и интерес

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о пресс-конференции Владимира Путина в 2020 г.

Большинство россиян знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 17 декабря, — 82%. Точную дату назвали 52%.

Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет — 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления. Чаще россияне будут смотреть эфир по телевизору (84%, по 90% среди жителей сел и малых городов). Также более трети наших соотечественников планируют узнавать основные ответы президента на вопросы журналистов из выпусков новостей — 38%.

В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Владимира Путина, его ответы на вопросы журналистов, — 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста 60+ лет (83%) и женщин (77%).

СМОТРЕТЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ПУТИНА

Источник: ВЦИОМ

опрос президент пресс-конференция Владимир Путин
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