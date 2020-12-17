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Необычное жилище: спрос на автодома вырос на 43% за 2020 год в Новосибирске

17:15 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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При этом наиболее значительный рост спроса на автодома по итогам 2020 года зафиксирован в Иркутске (+100%), Ростове-на-Дону (+89%) и Барнауле (+89%).

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В 2020 году спрос на автодома в Новосибирске вырос на 43%

По данным Авито Авто, в 2020 году жители Новосибирска стали значительно чаще интересоваться покупкой автодомов: за период с января по 15 декабря спрос[1] на жилые прицепы и караваны в городе вырос на 43% по сравнению с прошлым годом. Интерес к автодомам в этом году растет по всей стране: по России в целом спрос на автодома увеличился год к году на 40%. Как отмечают эксперты Авито Авто, столь заметный всплеск интереса к домам может отчасти объясняться переориентацией жителей страны на внутренний туризм на фоне пандемии.

В каких городах автодомами интересуются активнее всего

Наиболее активно покупкой автодомов в уходящем году интересовались жители Москвы и Санкт-Петербурга. На долю столицы приходится 15% от общефедерального спроса, а на долю Санкт-Петербурга – 6%. Третье место занимает Краснодар, доля города в общефедеральном спросе по итогам года составила 3%.

При этом наиболее значительный рост спроса на автодома по итогам 2020 года зафиксирован в Иркутске (+100%), Ростове-на-Дону (+89%) и Барнауле (+89%).

Автодома: динамика предложения

Динамика предложения автодомов пока отстает от темпов повышения спроса почти в 4 раза: количество объявлений о продаже автодомов на Авито Авто в 2020 году выросло на 10,5%.

При этом в некоторых городах России зафиксирован более заметный рост предложения. Например, в Челябинске в уходящем году объявлений о продаже автодомов стало больше, чем год назад на 90%, в Тольятти – на 52%, а в Екатеринбурге – на 49%.

В Новосибирске предложение по продаже автодомов в 2020 году выросло по сравнению с прошлым годом на 44%.

В Москве и Санкт-Петербурге, которые являются лидерами по уровню спроса на автодома, предложение в 2020 году имело отрицательную динамику. В столице предложение по продаже автодомов снизилось год к году на 10%, в Санкт-Петербурге – на 11%.

Средняя стоимость автодомов на вторичном авторынке

На Авито Авто размещаются объявления о продаже как жилых прицепов, которые нужно буксировать на автомобиле, так и автодомов с собственным мотором и местом для водителя. Средняя стоимость[2] подержанного автодома, по данным Авито Авто, составила в 2020 году в период с января по декабрь 280 000 рублей – на 6,7% меньше, чем год назад.

При этом в ряде городов средняя стоимость подержанных автодомов в 2020 году оказалась значительно выше средней по стране: в Москве – 690 000 рублей, в Нижнем Новгороде – 572 000 рублей, в Санкт-Петербурге – 512 000 рублей.

Средняя стоимость автодомов на вторичном авторынке Новосибирска в 2020 году оказалась выше средней по стране и составила 450 000 рублей.

Источник: пресс-служба Авито

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