Путин: Я бы с вами не согласился. Сейчас 13,5% бедных, а в 2000-х - 29%

План есть. К 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей, у которых уровень доходов ниже прожиточного минимума. Мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная, сказал глава государства.

Бедность была хуже в 2000-х годах, заявил Путин

Народ нищенствует, цены растут, смертность колоссальная. Есть ли какая то программа, которая помогла бы России, спросил Александр Гамов, представляет "Комсомольскую правду".

- Это не пустые слова. Не проходная вещь. Вы казали, что никогда не было так тяжело как сейчас. Было. В 2000-х годах за чертой бедности жила треть на уровне ниже прожиточного минимума 29%. В 2017 году мы вышли на уровень 12,3%. Сейчас эта планка приподнялась до 13,5%. Это все равно очень много - около 20 млн человек. План есть. К 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей, у которых уровень доходов ниже прожиточного минимума. Мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная.

По поводу цен. Где-то цены растут объективно. Связано со стоимостью комплектующих и курсовой разницы. Но это неизбежно. Рубль немного растет. Там, где это не связано с объективными условиями - это меня задело. При том, что у нас урожай рекордный за последние 6 лет, а хлеб и макароны растут в цене. Это что такое. Сахар... Мне когда-то говорили, что нужно поддержать своих производителей. Но не чтобы выросли цены на 75%. Или подсолнечное масло. У нас что, семечек нет? Начали внутренние цены подтаскивать к мировым. Правительство отреагировало. Главное, чтобы тут не перегнули палку. Вывозные таможенные взносы нужно было отрегулировать, но вовремя. Подписано уже соглашение между производителями и сетями. На цены нужно смотреть внимательно. Мы и это будем делать. Надеюсь, это будет в течение нескольких дней.