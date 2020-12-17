17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Путин: Я бы с вами не согласился. Сейчас 13,5% бедных, а в 2000-х - 29%

17:04 17.12.2020 Фото: скрин
0

План есть. К 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей, у которых уровень доходов ниже прожиточного минимума. Мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная, сказал глава государства.

% name% title
Бедность была хуже в 2000-х годах, заявил Путин

Народ нищенствует, цены растут, смертность колоссальная. Есть ли какая то программа, которая помогла бы России, спросил Александр Гамов, представляет "Комсомольскую правду".

- Это не пустые слова. Не проходная вещь. Вы казали, что никогда не было так тяжело как сейчас. Было. В 2000-х годах за чертой бедности жила треть на уровне ниже прожиточного минимума 29%. В 2017 году мы вышли на уровень 12,3%. Сейчас эта планка приподнялась до 13,5%. Это все равно очень много - около 20 млн человек. План есть. К 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей, у которых уровень доходов ниже прожиточного минимума. Мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная.

По поводу цен. Где-то цены растут объективно. Связано со стоимостью комплектующих и курсовой разницы. Но это неизбежно. Рубль немного растет. Там, где это не связано с объективными условиями - это меня задело. При том, что у нас урожай рекордный за последние 6 лет, а хлеб и макароны растут в цене. Это что такое. Сахар... Мне когда-то говорили, что нужно поддержать своих производителей. Но не чтобы выросли цены на 75%. Или подсолнечное масло. У нас что, семечек нет? Начали внутренние цены подтаскивать к мировым. Правительство отреагировало. Главное, чтобы тут не перегнули палку. Вывозные таможенные взносы нужно было отрегулировать, но вовремя. Подписано уже соглашение между производителями и сетями. На цены нужно смотреть внимательно. Мы и это будем делать. Надеюсь, это будет в течение нескольких дней.

макароны хлеб цены
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Падают цены?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тестирует новую систему слежения за кораблями в Черном море Россия
18:00 17-12-2020
Тестирует новую систему слежения за кораблями в Черном море Россия
Задержали 23 человека за отмывание денег "русской мафии" в Испании
18:00 17-12-2020
Задержали 23 человека за отмывание денег
БердскТри новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентов
17:51 17-12-2020
Три новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентов
Можно ли получить деньги по старой сберкнижке. Разъяснение
17:50 17-12-2020
Можно ли получить деньги по старой сберкнижке. Разъяснение
Путин повысил одно из пособий на детей в два раза. По 12 000 рублей будут платить детям от 3 до 7 лет
17:46 17-12-2020
Путин повысил одно из пособий на детей в два раза. По 12 000 рублей будут платить детям от 3 до 7 лет
«Отстаивали чистоту пола»: о драке между врачом скорой и отцом 9-летнего ребенка рассказали Минздраве
17:45 17-12-2020
«Отстаивали чистоту пола»: о драке между врачом скорой и отцом 9-летнего ребенка рассказали Минздраве
БердскКопилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 2
17:41 17-12-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Когда закончится дистанционка в школах, и упадет ли цена на обучение в вузах, ответил Путин
17:36 17-12-2020
Когда закончится дистанционка в школах, и упадет ли цена на обучение в вузах, ответил Путин
БердскДенег нет: новый мост через речку Раздельную останется без ремонта в Бердске 1
17:30 17-12-2020
Денег нет: новый мост через речку Раздельную останется без ремонта в Бердске
Путин назвал Навального пациентом Берлинской клиники: Да кому он нужен? А если нужен был бы, то наверное довели бы до конца
17:25 17-12-2020
Путин назвал Навального пациентом Берлинской клиники: Да кому он нужен? А если нужен был бы, то наверное довели бы до конца