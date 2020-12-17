Ушел в магазин и не вернулся 15-летний Миша Костромин из п. Вега под Бердском. Его ищет по всему городу отец-одиночка

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Ирина Булыгина уточнила, что уголовное дело не заведено, пока нет опасений, что с мальчиком случилось беда. Его поиски продолжаются. Неделю назад его искал отряд "Лиза Алерт".

Мальчик до сих пор не вернулся домой

При каких обстоятельствах пропал 15-летний Миша Костромин из поселка Вега под Бердском? Напомним, был объявлен розыск Михаила в кожаной черной куртке. Подросток исчез 12 декабря 2020, спустя пять дней он так и не найден, уточнили полицейские Бердска. Куда ушел Михаил Костромин, "Курьер. Среда. Бердск" рассказала старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД Бердска Ирина Булыгина, которая занимается поисками Миши.

- Михаил ушел в магазин. Отец дал ему денег и отправил за необходимой деталью для домашней дел, а он ушел и не вернулся. Подросток склонен к бродяжничеству, - рассказала Ирина Геннадьевна 17 декабря редакции.

То что мальчик не первый раз уходит из дома и его приходится искать подтвердила руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Алеся Яблонская. Он пропадал неделю назад.

- Мы искали Михаила, когда он уже уходил из дома. Сейчас мы знаем о пропаже, мы на связи с родителями, - сказала Яблонская в тот же день.

Также в полиции "Курьер. Среда. Бердск" рассказали, что мальчик живет только с отцом, мать не участвует в воспитании. Кроме него также есть дети в семье, но они уже совершеннолетние. В социальных сетях также бердчане в комментариях отмечают, что отцу приходится сталкивать с трудностями с сыном.

Старший оперуполномоченный Ирина Булыгина уточнила, что уголовное дело не заведено, пока нет опасений, что с мальчиком случилось беда. Его поиски продолжаются, отец ищет его по всему городу.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" предлагает информационную помощь родственникам Михаила Костромина в его поисках. Если родные готовы рассказать о случавшейся беде и подключить к розыску больше сил, вы можете связаться с редакцией по номеру 8-953-878-90-10. Также телефон журналиста передан отцу, мы ждем его звонка.

Розыск:

Отделом МВД России по городу Бердску Новосибирской области разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Костромин Михаил Сергеевич, 16.08.2005 г.р., проживающий в поселке Вега города Бердска Новосибирской области, который 12.12.2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая.

Был одет: вязаная шапка черного цвета с отворотом, куртка кожаная черного цвета, черные кроссовки.



Убедительная просьба всех, кто знает о местонахождении Костромина Михаила в настоящее время, либо видел его после 12 декабря 2020 года позвонить по номеру телефона 903-934-20-51 либо 112.

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