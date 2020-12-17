За отметки ниже "отлично" избивала малолетнюю дочь руками и ремнем мать

После очередных побоев девочка пожаловалась другу семьи, что больше не может терпеть избиений, а тот сообщил в правоохранительные органы.

В Архангельской области местная жительница предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетней дочери Сегодня

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, с декабря 2018 по май 2020 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемая, выражая своё недовольство непослушанием и получением оценок ниже «отлично», систематически наносила малолетней дочери побои руками и ремнем.

После очередных побоев девочка пожаловалась другу семьи, что больше не может терпеть избиений, а тот сообщил в правоохранительные органы. В настоящее время потерпевшая находится в социально-реабилитационном центре.

В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала, применение к дочери физической силы объяснила методами воспитания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком