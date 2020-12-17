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Доходы 187 млрд, дефицит - 9,1 млрд рублей: принят бюджет Новосибирской области на 2021 год

17:08 17.12.2020 Фото: nso.ru
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Между первым и вторым чтением значительные поправки были связаны с дополнительным поступлением федеральных средств.

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Бюджет Новосибирской области на 2021 год принят во втором чтении

Проект закона о бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят во втором чтении на сессии регионального Заксобрания 17 декабря. Внесено около 300 поправок.
Приоритетами по-прежнему остаются исполнение социальных обязательств, реализация национальных проектов, максимальное участие Новосибирской области во всех федеральных программах, подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

«Нам предстоит серьёзная работа в течение 2021 года, в ходе исполнения бюджета. Уверен, что мы выйдем на дополнительные поправки. Тем не менее, самые основные вещи в бюджете, который сегодня рассмотрели во втором чтении, учтены.

Между первым и вторым чтением значительные поправки были связаны с дополнительным поступлением федеральных средств. В том числе на решение такого животрепещущего вопроса, который беспокоил все муниципальные образования в течение 2020 года. Те обязательства, которые мы имеем перед муниципалитетами по поддержке коммунального комплекса, учтены в бюджете, 1,2 миллиарда рублей на первое полугодие внесены», — подчеркнул Губернатор.

Андрей Травников также отметил, что региону предстоит в ближайшие годы большая работа в отрасли здравоохранения: кроме продолжения реализации уже действующих программ, в первую очередь национального проекта «Здравоохранение», идёт модернизация первичного звена:

«Это реализация наших региональных инициатив по строительству поликлиник. Напомню, уже сегодня у нас в заделе девять поликлиник – это завершение строительства поликлиники на ул. Кубовой, семь поликлиник в рамках ГЧП, и еще одна, тоже по принципу ГЧП, – в Советском районе Новосибирска. Мы продолжаем реализацию этих проектов в 2021 году.

Параллельно — уже с 1 января 2021 года — стартует федеральная программа модернизации первичного звена. В ближайшие пять лет на эти цели будет направлено почти 11 млрд рублей, это учтено в бюджете на ближайшую трёхлетку».

Губернатор поблагодарил депутатов регионального Заксобрания за кропотливую совестную работу над проектом главного финансового документа Новосибирской области, которая была проведена в промежутке между первым и вторым чтениями, за поддержку всех инициатив регионального Правительства.

Источник: nso.ru

бюджет область регион
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