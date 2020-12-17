Денег нет: новый мост через речку Раздельную останется без ремонта в Бердске

Понтонный мост через Гуменку в Бердске буквально разваливается

Будущее строительство моста через реку Раздельная обсуждают бердские депутаты. Однако в городском бюджете таких денег нет. Как быть в этой ситуации?

Такой наказ избиратели дали ещё пять лет назад, так как нынешний мост постоянно ломается и угрожает безопасности дачников. Это, напомним, единственная переправа до садовых обществ через речку. Есть ещё объездной путь, но общественный транспорт туда не ходит. Он доезжает только до моста.

Мост состоит из 12 понтонных переходов, часть из них находится в подтопленном состоянии. Заменить один переход стоит 540 тысяч рублей. Сходы моста также требуют серьезного ремонта.

Замначальника УЖКХ и депутат Владимир (Юрьевич) Захаров сообщил, что на строительство моста нужно около 55 млн рублей. Из-за такой высокой цены Захаров назвал его «хрустальным».

- Понимаю, что мост нужен, но случилась пандемии коронавируса, - объяснил Захаров своим коллегам, которые возмутились, что наказ так и остался невыполненным. - Денег нет на строительство.

Многие наказы останутся неисполненными из-за дефицита средств. В условиях коронавирусного кризиса городу придётся потуже затянуть пояса в 2021 году.