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Почему мусорная реформа тормозит регионы, ответил Путин

17:09 17.12.2020 Фото: скрин
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Нужно создать замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используются для создания чего-то нового. Второе задача - сортировка, ответил Путин.

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Путин о транспортной реформе

Почему мусорная реформа тормозит регионы, спросила журналист из Магнитогорска.

- Не думаю, что она тормозит. У нас тут несколько крупных задач. Нужно создать замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используются для создания чего-то нового. Второе задача - сортировка. На сегодняшний день одна из задач, которая стоит перед организаторами этой работы - добиться расширенной ответственности производителя и упаковщика. Это практика, которая выстроена повсеместно, будем ее придерживаться, - заявил президент.

мусорная реформа тормозит
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