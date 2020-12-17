Почему мусорная реформа тормозит регионы, ответил Путин

Путин о транспортной реформе

Почему мусорная реформа тормозит регионы, спросила журналист из Магнитогорска.

- Не думаю, что она тормозит. У нас тут несколько крупных задач. Нужно создать замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используются для создания чего-то нового. Второе задача - сортировка. На сегодняшний день одна из задач, которая стоит перед организаторами этой работы - добиться расширенной ответственности производителя и упаковщика. Это практика, которая выстроена повсеместно, будем ее придерживаться, - заявил президент.