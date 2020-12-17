Как жить и не материться, почему хакеры не помогли Трампу и переедет ли он в Россию: Путин ответил на вопросы Шнурова

"Обратитесь к известным фильмам. К классике советского кино. Когда при падении секции батареи, нужно говорить редиска. Русский язык богатый. Можно найти слова. Хочу вас поблагодарить, что вы сегодня не используете ненормативную лексику, как со сцены", - лаконично ответил президент.

Путин отвечает на вопросы россиян

Сергей Шнуров спросил у Путина: Самый козырный вопрос про Навального оставлю коллегам. Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь Трампу. Своих же не бросают, как вы говорите. Приютите ли вы Трампа, как Сноудана. А теперь от меня - как простому русскому человеку описывать эту жизнь не используя ненормативную лексику.

- Обратитесь к известным фильмам. К классике советского кино. Когда при падении секции батареи, нужно говорить редиска. Русский язык богатый. Можно найти слова. Хочу вас поблагодарить, что вы сегодня не используете ненормативную лексику, как со сцены.

Про хакеров - это не вопрос, а провокация. Хакеры не помогали Трампу и не вмешивались в дела великой державы. Это домыслы, чтобы портить отношения России и США. Повод пока не признать легитимность действующего президента США. В этом случае это плохо для них самих. Пусть делают, что хотят. Исходим из того, что вновь избранный человек поймет, что произойдёт. Он человек опытный. Думаем, что многие вопросы будут решаться при новой администрации. У Трампа большая база поддержки внутри США. И он не собирается уходить из политической жизни своей страны.