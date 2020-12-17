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«Отстаивали чистоту пола»: о драке между врачом скорой и отцом 9-летнего ребенка рассказали Минздраве

17:45 17.12.2020 Фото: pixabay.com
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Родители мальчика сообщили диспетчеру, что у ребенка – боли в животе и потеря сознания.

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Минздрав региона прокомментировал инцидент с нападением на реаниматолога, приехавшего на вызов к ребенку

Министерство здравоохранения Новосибирской область выступило с комментарием в связи с произошедшим инцидентом, связанным с нападением на детского реаниматолога. Напомним, накануне на врача, который приехал на вызов к девятилетнему мальчику, напал отец ребенка – конфликт возник из-за требования родителей пациента надеть бахилы.
Главный врач ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» Ирина Большакова отметила, что медики практически никак не защищены от агрессии и неадекватного поведения пациентов и их родственников. На сотрудников скорой помощи нападают каждый месяц.

«Жалобы от пациентов и их родственников, что медики не разулись или не надели бахилы поступают регулярно. Считаю, необходимо объяснить нашу позицию по этому вопросу. Врачи скорой помощи не обязаны надевать бахилы. В своей работе скорая медицинская помощь руководствуется санитарными правилами и нормами. Однозначно в правилах нет таких требований – надевать бахилы на входе в квартиру. Скорая помощь – это экстренная служба. Мы приезжаем, когда есть угроза жизни или серьезная угроза здоровью, времени разуваться просто нет. Тем более, если на вызов приехала реанимационная бригада. В такой ситуации счет идет на минуты и даже секунды.

Конкретно в этом случае родители мальчика сообщили диспетчеру, что у ребенка – боли в животе и потеря сознания. Вызов поступил в 1.45, реанимационная бригада прибыла на место в 1.57. Но вместо того, чтобы немедленно пропустить медиков к ребенку, родители начали так агрессивно отстаивать чистоту пола в квартире, что у врача-реаниматолога диагностирована черепно-мозговая травма. На место были вызваны сотрудники полиции, они должны дать оценку случившегося.

Я однозначно могу сказать, что врач, Семен Александрович, в общей сложности 18 лет работает в медицине, последние пять лет – детским реаниматологом в службе скорой помощи. За все время ни одной жалобы на него не было. А официальных благодарностей только в этом году – три.

К сожалению, сотрудники скорой помощи практически никак не защищены от агрессии. Минимум раз в месяц на врачей и фельдшеров в Новосибирске совершается достаточно серьезное нападение. И за ложный вызов наказать граждан очень сложно, нужно обращаться в суд, где люди просто заявляют, что им стало лучше, пока ехала скорая. Даже в таком случае, как этот, доказать обратное практически невозможно. Хотя скорая бригада прибыла всего через 12 минут», – сообщила Ирина Большакова.

Источник: nso.ru

бахилы избил реаниматолог
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