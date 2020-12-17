Путин назвал Навального пациентом Берлинской клиники: Да кому он нужен? А если нужен был бы, то наверное довели бы до конца

Путин отвечает на вопросы россиян и журналистов

Об отравлении Навального ответил Владимир Путин сегодня, 17 декабря: некоторое время назад вышло несколько интересных расследований. Например, про дочь Владимира Путина. Вышло расследование про отравление Навального. Почему до сих пор не возбуждено уголовное дело? Кто его отравил?

- Вбросы имеют место. Они были и раньше. Это такое информационное противоборство. Я же должен делать то, что считаю нужным для нашей страны. А не то, чтобы хорошо выглядеть за бугром. Что касается материала про моих близких. Читать эту компиляцию невозможно. Что касается пациента берлинской клиники… Слушайте, мы прекрасно понимает, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. В ФСБ об этом знают. Это значит, что Навальный пользуется определенной поддержкой. А это уже интересно. А отравление… Да кому он нужен? А если нужен был бы, то наверное довели бы до конца. Это трюк политической борьбы. Как жена обратилась, сразу выпустил их из России. Этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. Чтобы подтянуться до определенного уровня. Призываю руководствоваться не амбициями личными, а интересами граждан, - ответил глава государства.