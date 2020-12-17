17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Путин назвал Навального пациентом Берлинской клиники: Да кому он нужен? А если нужен был бы, то наверное довели бы до конца

17:25 17.12.2020 Фото: Скрин
0

"Навальный пользуется определенной поддержкой. Это политический трюк. Он тянется к первым лицам", - заявил Путин.

% name% title
Путин отвечает на вопросы россиян и журналистов

Об отравлении Навального ответил Владимир Путин сегодня, 17 декабря: некоторое время назад вышло несколько интересных расследований. Например, про дочь Владимира Путина. Вышло расследование про отравление Навального. Почему до сих пор не возбуждено уголовное дело? Кто его отравил?

- Вбросы имеют место. Они были и раньше. Это такое информационное противоборство. Я же должен делать то, что считаю нужным для нашей страны. А не то, чтобы хорошо выглядеть за бугром. Что касается материала про моих близких. Читать эту компиляцию невозможно. Что касается пациента берлинской клиники… Слушайте, мы прекрасно понимает, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. В ФСБ об этом знают. Это значит, что Навальный пользуется определенной поддержкой. А это уже интересно. А отравление… Да кому он нужен? А если нужен был бы, то наверное довели бы до конца. Это трюк политической борьбы. Как жена обратилась, сразу выпустил их из России. Этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. Чтобы подтянуться до определенного уровня. Призываю руководствоваться не амбициями личными, а интересами граждан, - ответил глава государства.

навальный отравление Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказались от пластика: заменят 50% пластиковых карт на цифровые банки России
18:15 17-12-2020
Отказались от пластика: заменят 50% пластиковых карт на цифровые банки России
Тестирует новую систему слежения за кораблями в Черном море Россия
18:00 17-12-2020
Тестирует новую систему слежения за кораблями в Черном море Россия
Задержали 23 человека за отмывание денег "русской мафии" в Испании
18:00 17-12-2020
Задержали 23 человека за отмывание денег
БердскТри новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентов
17:51 17-12-2020
Три новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентов
Можно ли получить деньги по старой сберкнижке. Разъяснение
17:50 17-12-2020
Можно ли получить деньги по старой сберкнижке. Разъяснение
Путин повысил одно из пособий на детей в два раза. По 12 000 рублей будут платить детям от 3 до 7 лет
17:46 17-12-2020
Путин повысил одно из пособий на детей в два раза. По 12 000 рублей будут платить детям от 3 до 7 лет
«Отстаивали чистоту пола»: о драке между врачом скорой и отцом 9-летнего ребенка рассказали Минздраве
17:45 17-12-2020
«Отстаивали чистоту пола»: о драке между врачом скорой и отцом 9-летнего ребенка рассказали Минздраве
БердскКопилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 2
17:41 17-12-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Когда закончится дистанционка в школах, и упадет ли цена на обучение в вузах, ответил Путин
17:36 17-12-2020
Когда закончится дистанционка в школах, и упадет ли цена на обучение в вузах, ответил Путин
БердскДенег нет: новый мост через речку Раздельную останется без ремонта в Бердске 1
17:30 17-12-2020
Денег нет: новый мост через речку Раздельную останется без ремонта в Бердске