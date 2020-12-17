Когда закончится дистанционка в школах, и упадет ли цена на обучение в вузах, ответил Путин

Путин об образовании

Об образовании в режиме онлайн из-за дистанционки, ответил Владимир Путин. Когда она закончится?

- Онлайн образование в школах и институтах нужно разделить. Есть сложности с железом. В 2021 году все школы должны получить к скоростному интернету. По высшей школе - дважды мы поддерживали вузы, выдавали им ресурсы, для поддержания работы в режиме онлайн. И они , расширяя свои возможности, должны будут делать это сами. По поводу качества образования. конечно, онлайн система - не заменит никогда прямого и личного контакта между учащимся и преподавателем. Тем не менее, система при которой онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться. Это стало частью нашей жизни, не нужно этого бояться. Это не на всю жизнь. Не навсегда. Ну, конечно, наверное, в чем-то есть плюс, когда есть возможность послушать светил мировой науки, ну а в чем-то страдает. Лучше, когда это смешанная система. Есть чувствительный аспект - мы платили за образование в нормальном режиме, а онлайн качество падает. Я разделяю их отношение к этому вопросу. Но есть другая сторона этой медали. Если преподаватель читает онлайн или офлайн лекции, он все равно их читает. За что ему меньше платить?