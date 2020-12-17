17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Когда закончится дистанционка в школах, и упадет ли цена на обучение в вузах, ответил Путин

17:36 17.12.2020 Фото: скрин
0

Если преподаватель читает онлайн или офлайн лекции, он все равно их читает. За что ему меньше платить?

% name% title
Путин об образовании

Об образовании в режиме онлайн из-за дистанционки, ответил Владимир Путин. Когда она закончится?

- Онлайн образование в школах и институтах нужно разделить. Есть сложности с железом. В 2021 году все школы должны получить к скоростному интернету. По высшей школе - дважды мы поддерживали вузы, выдавали им ресурсы, для поддержания работы в режиме онлайн. И они , расширяя свои возможности, должны будут делать это сами. По поводу качества образования. конечно, онлайн система - не заменит никогда прямого и личного контакта между учащимся и преподавателем. Тем не менее, система при которой онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться. Это стало частью нашей жизни, не нужно этого бояться. Это не на всю жизнь. Не навсегда. Ну, конечно, наверное, в чем-то есть плюс, когда есть возможность послушать светил мировой науки, ну а в чем-то страдает. Лучше, когда это смешанная система. Есть чувствительный аспект - мы платили за образование в нормальном режиме, а онлайн качество падает. Я разделяю их отношение к этому вопросу. Но есть другая сторона этой медали. Если преподаватель читает онлайн или офлайн лекции, он все равно их читает. За что ему меньше платить?

конференция ответы на вопросы Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть проблемы с дистанционкой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказались от пластика: заменят 50% пластиковых карт на цифровые банки России
18:15 17-12-2020
Отказались от пластика: заменят 50% пластиковых карт на цифровые банки России
Тестирует новую систему слежения за кораблями в Черном море Россия
18:00 17-12-2020
Тестирует новую систему слежения за кораблями в Черном море Россия
Задержали 23 человека за отмывание денег "русской мафии" в Испании
18:00 17-12-2020
Задержали 23 человека за отмывание денег
БердскТри новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентов
17:51 17-12-2020
Три новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентов
Можно ли получить деньги по старой сберкнижке. Разъяснение
17:50 17-12-2020
Можно ли получить деньги по старой сберкнижке. Разъяснение
Путин повысил одно из пособий на детей в два раза. По 12 000 рублей будут платить детям от 3 до 7 лет
17:46 17-12-2020
Путин повысил одно из пособий на детей в два раза. По 12 000 рублей будут платить детям от 3 до 7 лет
«Отстаивали чистоту пола»: о драке между врачом скорой и отцом 9-летнего ребенка рассказали Минздраве
17:45 17-12-2020
«Отстаивали чистоту пола»: о драке между врачом скорой и отцом 9-летнего ребенка рассказали Минздраве
БердскКопилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 2
17:41 17-12-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Когда закончится дистанционка в школах, и упадет ли цена на обучение в вузах, ответил Путин
17:36 17-12-2020
Когда закончится дистанционка в школах, и упадет ли цена на обучение в вузах, ответил Путин
БердскДенег нет: новый мост через речку Раздельную останется без ремонта в Бердске 1
17:30 17-12-2020
Денег нет: новый мост через речку Раздельную останется без ремонта в Бердске