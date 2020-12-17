Три новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентов

17 декабря - важный день для города Бердска. сегодня завершился прием документов на конкурс на должность главы Бердска. Итак, сегодня подали заявки: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Владимиров Владимир Александрович, Яковченко Николай Александрович.
Список кандидатов:
Шестернин Евгений Анатольевич
Трушакин Александр Геннадьевич
Синяев Сергей Викторович
Слесарева Наталья Петровна
Калганов Павел Эдуардович
Шабин Алексей Николаевич
Алексеев Дмитрий Юрьевич
Владимиров Владимир Александрович
Яковченко Николай Александрович.
Итого - 9 претендентов.
Подробнее о каждом претенденте - читайте в ближайшее время.