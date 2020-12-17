Три новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентов

В последний день приема заявок -17 декабря - подали заявки: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Владимиров Владимир Александрович, Яковченко Николай Александрович.

Кто займет кресло главы Бердска

17 декабря - важный день для города Бердска. сегодня завершился прием документов на конкурс на должность главы Бердска. Итак, сегодня подали заявки: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Владимиров Владимир Александрович, Яковченко Николай Александрович.

Список кандидатов:

Шестернин Евгений Анатольевич

Трушакин Александр Геннадьевич

Синяев Сергей Викторович

Слесарева Наталья Петровна

Калганов Павел Эдуардович

Шабин Алексей Николаевич

Алексеев Дмитрий Юрьевич

Владимиров Владимир Александрович

Яковченко Николай Александрович.

Итого - 9 претендентов.

Подробнее о каждом претенденте - читайте в ближайшее время.