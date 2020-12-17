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Три новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентов

17:51 17.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В последний день приема заявок -17 декабря - подали заявки: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Владимиров Владимир Александрович, Яковченко Николай Александрович.

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Кто займет кресло главы Бердска
Сюжет: Выборы мэра-2020
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Три новых претендента на кресло мэра Бердска заявились 17 декабря 2020. Полный список претендентовПоследний день приема документов на мэрское кресло 17 декабря 2020 в Бердске. Кто борется за должность главы - список фамилийЕщё 34 новостей

17 декабря - важный день для города Бердска. сегодня завершился прием документов на конкурс на должность главы Бердска. Итак, сегодня подали заявки: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Владимиров Владимир Александрович, Яковченко Николай Александрович.

Список кандидатов:

Шестернин Евгений Анатольевич

Трушакин Александр Геннадьевич

Синяев Сергей Викторович

Слесарева Наталья Петровна

Калганов Павел Эдуардович

Шабин Алексей Николаевич

Алексеев Дмитрий Юрьевич

Владимиров Владимир Александрович

Яковченко Николай Александрович.

Итого - 9 претендентов.

Подробнее о каждом претенденте - читайте в ближайшее время.

выборы мэра 2020 кандидаты кресло
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