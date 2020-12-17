Тестирует новую систему слежения за кораблями в Черном море Россия

На Черном море тестируют новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании "РТИ", куда входит НИИДАР.
Минобороны неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях западные суда пытались приблизиться к российским территориальным водам.
Как отметили в НИИДАР, новый комплекс слежения получил рабочее название "Стратегия" и сейчас ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.
Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Кроме того, она способна анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки.
"Стратегия" также имеет возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых получает информацию.
НИИДАР специализируется на создании радиолокационных станций (РЛС) военного назначения. В частности, институт разработал станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", загоризонтные станции "Подсолнух" и "Контейнер", другие радары.
Источник: РИА Новости