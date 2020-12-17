Тестирует новую систему слежения за кораблями в Черном море Россия

Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями

На Черном море тестируют новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании "РТИ", куда входит НИИДАР.

Минобороны неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях западные суда пытались приблизиться к российским территориальным водам.

Как отметили в НИИДАР, новый комплекс слежения получил рабочее название "Стратегия" и сейчас ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.



Система, отмечают в компании, использует "спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота". Также в "Стратегию" поступает информация от загоризонтных радаров, способных засечь надводные цели на дальностях в несколько сотен километров.Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Кроме того, она способна анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки."Стратегия" также имеет возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых получает информацию.НИИДАР специализируется на создании радиолокационных станций (РЛС) военного назначения. В частности, институт разработал станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", загоризонтные станции "Подсолнух" и "Контейнер", другие радары.

Источник: РИА Новости