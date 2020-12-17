Путин повысил одно из пособий на детей в два раза. По 12 000 рублей будут платить детям от 3 до 7 лет

Ранее оно равнялось половине прожиточного минимума (от 5000 до 6000 рублей), с 1 января 2021 года его размер повысят в 2 раза.

Пособие на детей от 3 до 7 лет повысил в 2 раза Путин

17 декабря президент Владимир Путин сообщил, что семьям, у которых ухудшилась финансовая ситуация, в 2 раза повысили пособие на детей от 3 до 7 лет. Ранее оно равнялось половине прожиточного минимума (от 5000 до 6000 рублей), с 1 января 2021 года его размер повысят в 2 раза.

На встрече с журналистами Путин объяснил, кому была оказана поддержка в 2020 году:

- Что делаем для поддержки семей с детьми, безработным? Тут три направления: 1. Повышенное пособие по безработице. 2. Самая тяжелая ситуация у семей с детьми. Тут у нас целая программа: от 0 и до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет.

Детям до 1,5 лет платим пособие, если доход на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. И мы платим на ребенка 1 ПМ.

Детям от 15, до 3 лет – выплаты аналогичные идет из средств материнского капитала.

И детям от 3 до 7 лет – если прожиточный минимум не дотягивает на 1 человека ПМ, то платим 0,5 от ПМ региона на каждого ребенка. И мы эту ситуацию анализировали – с 1 января 2021 года даже если прожиточный минимум у семьи чуть не дотягивает до ПМ, то детям от 3 до 7 лет будут платить на каждого один ПМ.

Не говоря уже о мере поддержки – единовременное пособие на детей до 16 лет.

Но самое главное сегодня – это развитие экономики.

Путин пообещал, что речь о выплатах он еще продолжит сегодня на пресс-конференции.

Прямая трансляция пресс-конференции Владимира Путина

