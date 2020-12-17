Проверили на ковид-нарушения автоцентр «Витязь» и СТО «Авто-Шик» в Бердске

С представителями данных организаций проведен дополнительный профилактические беседы по соблюдению мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции, в том числе масочного режима и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Мнение читателей 0 1 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Какие места еще нужно проверить? Ответить