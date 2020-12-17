Проверили на ковид-нарушения автоцентр «Витязь» и СТО «Авто-Шик» в Бердске

18:30
17.12.2020
Фото: pixabay.com
С представителями данных организаций проведен дополнительный профилактические беседы по соблюдению мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции, в том числе масочного режима и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.
Автоцентр «Витязь» и СТО «Авто-Шик» в Бердске проверили на ковид-безопасность
Сотрудники управления экономразвития администрации Бердска и представители Роспотребнадзора по Новосибирской области в провели очередной рейд на предприятиях потребительского рынка.
17 декабря были проверены:
Автоцентр «Витязь» (ИП Кун Д.В.), ул. К.Сибирь, 1/2;
СТО «Авто-Шик» (ООО «Авто-Шик»), ул. К.Сибирь, 1а к.1.
- По итогам мероприятий нарушения не выявлены, - сообщила начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации города Бердска Наталья Неупомнищева.
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От редакции
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