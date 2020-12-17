Будут ли выплаты на детей в 2021 году, уже точно ответил Путин 17 декабря

- Про выплаты на детей я уже ранее говорил. Я подробно рассказал, что есть поддержка на детей от 0 до 1,5, от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет. И есть другие формы поддержки, – ответил Владимир Путин – И если вы видите, что люди не понимают, куда обратиться за помощью, то сначала нужно сделать эффективной ту работу, которая уже проведена.

Ничего конкретного не ответил Путин о новых выплатах в 2021 году

Будут ли выплаты на детей в 2021 году, ответил Путин 17 декабря

Сайт госуслуги в некоторых регионах не работает и бывает, что на работают МФЦ., завил Путину волонтер. И задал вопрос, будут ли в 2021 году новые выплаты.

-И зачастую это единственная помощь у многих, по словам волонтера.



- Про выплаты на детей я уже ранее говорил. Я подробно рассказал, что есть поддержка на детей от 0 до 1,5, от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет. И есть другие формы поддержки, – ответил Владимир Путин – И если вы видите, что люди не понимают, куда обратиться за помощью, то сначала нужно сделать эффективной ту работу, которая уже проведена. Я обращусь к губернаторам. Могу только сказать слова благодарности, что в обратили внимание на это. У меня тревогу вызывает, что люди не могут воспользоваться своими правами.

Что ранее скала Путин о выплатах - читайте по ссылке.