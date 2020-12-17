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Будут ли выплаты на детей в 2021 году, уже точно ответил Путин 17 декабря

18:33 17.12.2020 Фото: Скрин
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- Про выплаты на детей я уже ранее говорил. Я подробно рассказал, что есть поддержка на детей от 0 до 1,5, от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет. И есть другие формы поддержки, – ответил Владимир Путин – И если вы видите, что люди не понимают, куда обратиться за помощью, то сначала нужно сделать эффективной ту работу, которая уже проведена.

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Ничего конкретного не ответил Путин о новых выплатах в 2021 году
Сюжет: Все пособия Путина
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Путинские пособия: Мы думаем о возможности новых выплат семьям с детьми, заявил 17 декабря президент Путин. Когда точно?Будут ли выплаты на детей в 2021 году, уже точно ответил Путин 17 декабряЕщё 394 новостей

Будут ли выплаты на детей в 2021 году, ответил Путин 17 декабря
Сайт госуслуги в некоторых регионах не работает и бывает, что на работают МФЦ., завил Путину волонтер. И задал вопрос, будут ли в 2021 году новые выплаты.
-И зачастую это единственная помощь у многих, по словам волонтера.

- Про выплаты на детей я уже ранее говорил. Я подробно рассказал, что есть поддержка на детей от 0 до 1,5, от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет. И есть другие формы поддержки, – ответил Владимир Путин – И если вы видите, что люди не понимают, куда обратиться за помощью, то сначала нужно сделать эффективной ту работу, которая уже проведена. Я обращусь к губернаторам. Могу только сказать слова благодарности, что в обратили внимание на это. У меня тревогу вызывает, что люди не могут воспользоваться своими правами.

Что ранее скала Путин о выплатах - читайте по ссылке. 

выплаты на детей в 2021 года детские пособия Владимир Путин
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