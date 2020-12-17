«Белая лошадь» торговала алкоголем. И ее теперь накажут

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждено семь дел об административных правонарушениях по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении магазина игрушек «Веселая планета», кафе корейской кухни «Cannam chicken», магазина «Светофор», магазина разливных напитков «СиBEERский розлив», магазин одежды, шоурума мебели, одного арендодателя.

За неделю в ходе совместных проверок регионального минпромторга, полиции и Роспотребнадзора проведено 50 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности.

За неделю в ходе совместных проверок регионального минпромторга, полиции и Роспотребнадзора проведено 50 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности. Масочным режимом и нормами СанПин пренебрегли в магазинах разливного пива, кафе корейской кухни, баре, магазинах игрушек и мебели.

В ходе контрольных мероприятий было проверено 36 объектов торговли в четырех торговых центра, а также три продуктовых магазина, магазины разливного пива, бар, супермаркеты, цветочный магазин и др. В ТЦ «Континент», ТЦ «Малинка» и ТЦ «GRUNGE» (галерея дизайна) выявлены нарушения масочного режима и норм СанПин. Также нормы СанПин нарушили магазин торговой сети «Светофор» и магазин разливного пива «СиBEERский розлив».

Сотрудниками минпромторга региона проведена проверка работы трех предприятий общественного питания в ночное время – нарушения выявлены в работе магазина разливных напитков «Ячменный солод», который осуществлял деятельность общепита после 24.00. Кроме того, бар «Белая лошадь» нарушил запрет на продажу алкогольной продукции в запрещенное законом время.

Итого в ходе проведения совместных мероприятий региональным минпромторгом возбуждены три дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении магазина «Ячменный солод», бара «Белая лошадь», шоурума мебели. Проведено 50 разъяснительных бесед о необходимости соблюдения масочного режима.

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждено семь дел об административных правонарушениях по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении магазина игрушек «Веселая планета», кафе корейской кухни «Cannam chicken», магазина «Светофор», магазина разливных напитков «СиBEERский розлив», магазин одежды, шоурума мебели, одного арендодателя.

Всего по информации минпромторга за период с 15.04.2020 сотрудниками региональных министерств промышленности, торговли и развития предпринимательства, транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, экономического развития проверено 3805 субъектов предпринимательской деятельности (в том числе торговых центров и отдельно стоящих предприятий). Сумма штрафов составила около 2 млн рублей.

Напомним, что на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты проведения контрольных мероприятий. В их числе – повышение эффективности рейдов по соблюдению ограничительных мер, применение более жестких мер по отношению к нарушителям режима повышенной готовности. Глава региона также акцентировал внимание на важности формирования ответственного отношения граждан к соблюдению необходимых мер.

Источник: Правительство НСО