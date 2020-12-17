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Путинские пособия: Мы думаем о возможности новых выплат семьям с детьми, заявил 17 декабря президент Путин. Когда точно?

19:07 17.12.2020 Фото: Скрин
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Владимир Путин: Мы постоянно анализируем и думаем о возможности новых выплат. Если в ноябре и декабре женщина не получила, то значит со сбоями работает сама система. Нужно наладить саму систему уже действующую систему поддержки.

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Будут ли выплаты на детей в 2021 году, ответил Путин 17 декабря
Сюжет: Все пособия Путина
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Путинские пособия: Мы думаем о возможности новых выплат семьям с детьми, заявил 17 декабря президент Путин. Когда точно?Будут ли выплаты на детей в 2021 году, уже точно ответил Путин 17 декабряЕщё 394 новостей

Три раза спросили Путина о новых выплатах семьям с детьми во время пресс-конференции.
- Будут ли выплаты, такой вопрос задала мама из Башкортостана. – Я не получила выплаты на 9 месячного ребенка за ноябрь и декабрь.
- Я уже отвечал на этот вопрос. Мы постоянно анализируем и думаем о возможности новых выплат. Если в ноябре и декабре женщина не получила, то значит со сбоями работает сама система. Нужно наладить саму систему уже действующую систему поддержки. Дайте адрес заявительницы. Обязательно разберемся.

новые выплаты на детей путинские пособия
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