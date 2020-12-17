Путинские пособия: Мы думаем о возможности новых выплат семьям с детьми, заявил 17 декабря президент Путин. Когда точно?

Владимир Путин: Мы постоянно анализируем и думаем о возможности новых выплат. Если в ноябре и декабре женщина не получила, то значит со сбоями работает сама система. Нужно наладить саму систему уже действующую систему поддержки.

Будут ли выплаты на детей в 2021 году, ответил Путин 17 декабря

Три раза спросили Путина о новых выплатах семьям с детьми во время пресс-конференции.

- Будут ли выплаты, такой вопрос задала мама из Башкортостана. – Я не получила выплаты на 9 месячного ребенка за ноябрь и декабрь.

- Я уже отвечал на этот вопрос. Мы постоянно анализируем и думаем о возможности новых выплат. Если в ноябре и декабре женщина не получила, то значит со сбоями работает сама система. Нужно наладить саму систему уже действующую систему поддержки. Дайте адрес заявительницы. Обязательно разберемся.