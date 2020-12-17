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В СССР пенсию не платили: Путин пообещал индексацию пенсий работающим пенсионерам

19:29 17.12.2020 Фото: Скрин
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На вопрос про индексацию работающим пенсионерам он сказал, что мы думаем по этому направлению.

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Путина спросили про рост пенсий у работающих пенсионеров

17 декабря президенту Путину задали вопрос из Пензы про индексацию пенсий работающим пенсионерам.

-Индексация работающим пенсионерам – бюджетная обеспеченность. Ленинцы знают, что в Советском Союзе пенсию вообще не платили. Сейчас в пандемию,  когда идет падение доходов. Тут есть тонкие элементы пенсионного обеспечения. Надо разобраться. Я бы подумал и об отдельных категориях, которые нуждаются в поддержке государства. Люди работают на тех работах, на которые другие не смотрят. На следующий год индексация предусмотрена выше  инфляции – 6,3%. И мы сделаем все, чтобы это обеспечить. По направлению,  которое вы сказали, мы про этом тоже думаем. И кончено, будем обеспечивать.
Прямая трансляция пресс-конференции Владимира Путина

индексация пенсий работающим песнсионерам
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