В СССР пенсию не платили: Путин пообещал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Путина спросили про рост пенсий у работающих пенсионеров

17 декабря президенту Путину задали вопрос из Пензы про индексацию пенсий работающим пенсионерам.

-Индексация работающим пенсионерам – бюджетная обеспеченность. Ленинцы знают, что в Советском Союзе пенсию вообще не платили. Сейчас в пандемию, когда идет падение доходов. Тут есть тонкие элементы пенсионного обеспечения. Надо разобраться. Я бы подумал и об отдельных категориях, которые нуждаются в поддержке государства. Люди работают на тех работах, на которые другие не смотрят. На следующий год индексация предусмотрена выше инфляции – 6,3%. И мы сделаем все, чтобы это обеспечить. По направлению, которое вы сказали, мы про этом тоже думаем. И кончено, будем обеспечивать.

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