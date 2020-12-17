Хам-чиновник: как его накажут отныне в России?

Для государственных и муниципальных чиновников максимальный штраф за оскорбление граждан составит до 150 тысяч рублей с лишением права занимать госдолжности на срок до двух лет.

Помимо выплаты крупного штрафа и потери должности, нарушитель не скоро вернётся на госслужбу.

Помимо выплаты крупного штрафа и потери должности, нарушитель не скоро вернётся на госслужбу.

В КоАП уже есть статья, по которой могут наказать за оскорбление с использованием ненормативной лексики. Закон, принятый Госдумой в третьем чтении 16 декабря, предусматривает санкции за унижение достоинства граждан в любой форме, в том числе посредством СМИ и Интернета. Для государственных и муниципальных чиновников максимальный штраф за такие нарушения составит до 150 тысяч рублей с лишением права занимать госдолжности на срок до двух лет.

Чиновник должен быть образцом для подражания

Закон разработан вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и главой Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном во исполнение поручения президента Владимира Путина. Как отметил президент на встрече с общественностью 30 января 2020 года, нужно строже подходить к тем, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. По мнению главы государства, таких чиновников нужно «выметать из органов власти и управления».

Авторы закона отмечают, что существующий механизм защиты чести и достоинства граждан от унижения, в том числе через СМИ, не является достаточно эффективным. Согласно действующим нормам КоАП, обязательным квалифицирующим признаком оскорбления является его выражение в неприличной форме. Ранее Александр Хинштейн отметил, что эта статья позволяет привлечь к ответственности только тех, кто позволяет себе ненормативную лексику. «Но русский язык гораздо богаче. Мы знаем много примеров, когда оскорбление не сопровождается матерной бранью, но от этого не становится менее унизительным», — сказал депутат.

Он привёл в пример нашумевшую историю в Республике Чувашия, когда бывший и ныне покойный глава республики позволил себе шутку с ключами от новой служебной машины, за которыми старший офицер МЧС вынужден был подпрыгивать. «Так вот, если бы подобные действия господин Михаил Игнатьев совершил после принятия нашего закона, то, несомненно, он был бы наказан рублём», — заключил Хинштейн. По его словам, люди, работающие на государство, должны быть образцом для подражания. Новые нормы КоАП должны стать сдерживающим фактором для чиновников.

Какие штрафы ждут за оскорбления?

Закон устанавливает ответственность за оскорбление и унижение достоинства граждан или группы лиц в неприличной и иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, в том числе посредством СМИ и в информационно-коммуникационных сетях, включая Интернет. Для граждан максимальный штраф за подобные нарушения вырастет с установленных сейчас 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — с 500 до 700 тысяч, для должностных лиц — с 50 до 100 тысяч. Также предлагается установить административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, — в виде штрафа для юрлиц от 500 тысяч до 3 млн рублей.

В законе указано, что лица, замещающие государственные или муниципальные должности, допустившие хамство в отношении граждан в связи с осуществлением своих полномочий, заплатят штраф с 50 тысяч до 100 тысяч рублей за первый случай и до 150 тысяч — за второй. При этом за хамство, допущенное впервые, чиновнику запретят занимать государственные и муниципальные должности на срок до одного года, а за рецидив — на срок до двух лет.

Комментируя закон в ходе пленарного заседания 16 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с хамством надо бороться, от кого бы оно ни исходило. Он подчеркнул, что сейчас случаев оскорблений очень много, причём они наблюдаются и в социальных сетях, и в диалогах. «Оскорбления, клевета недопустимы в социальных сетях. У нас сейчас социальные сети стали фактически теми же СМИ. И некоторые из них намного популярнее как раз за счёт хайпа, за счёт матерщины», — сказал спикер Госдумы. «Но если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления свели к минимуму», — резюмировал Володин. По его словам, закон в первую очередь направлен на то, чтобы повысить уровень вежливости у тех, кто работает во власти.

Источник: Парламентская газета