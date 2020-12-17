ЕГЭ и ОГЭ-2021: будут ли школьники сдавать экзамены?

Представители Национального родительского комитета уверены, что болезненной тема будет и в 2021 году, так как улучшения эпидемиологической обстановке в стране не прогнозируется.

Причин для отмены экзаменов в 2021 году нет

На вопрос о том, будут ли школьники сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году, отметили в Министерстве просвещения. Чиновники уверены, что отмена экзаменов не потребуется даже на фоне пандемии коронавируса, а потому выпускникам 9-х и 11-х классов стоит начинать подготовку к ним.

Могут ли отменить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Вопрос отмены выпускных экзаменов из-за невозможности их проведения в условиях роста заболеваемости коронавирусом был актуальным летом 2020 года, когда в стране наблюдалась первая волна пандемии. Представители Национального родительского комитета уверены, что болезненной тема будет и в 2021 году, так как улучшения эпидемиологической обстановке в стране не прогнозируется.

В НРК уверены, что об отмене экзаменов чиновники должны объявить заранее, чтобы снизить уровень нагрузки на школьников в течение учебного года. Дети и так «страдают» в условиях попеременного объявления дистанционного обучения, а потому лишний стресс им ни к чему.

Причиной отмены экзаменов родители называют все то же дистанционное обучение: в скомканных условиях подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ у старшеклассников не получится эффективно, а плохие результаты тестирования подставят под сомнение будущее детей.

Судить об уровне знаний учеников после пережитых трудностей 2020 и 2021 учебного года несправедливо, уверены эксперты. Но в Министерстве просвещения на данный счет иное мнение: причин для отмены экзаменов в 2021 году нет, уверены в ведомстве.

Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году в условиях пандемии

Заранее говорить о предполагаемом уровне заболеваемости весной и летом 2021 года не берутся даже самые опытные вирусологи и инфекционисты, а потому паниковать и готовиться к худшим сценариям обществу не советуют.

Предполагаемых причин для отмены или перенесения сроков проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году нет, уверены в Министерстве просвещения. Школьникам советуют готовиться к экзаменам со всей серьезностью, так как поблажек из-за пандемии им не предоставят.

«Вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Как и положено, первый этап сдачи экзаменов будет организован весной, предположительно, в марте 2021 года. Основной этап пройдет летом, в июне-июле 2021 года. Подробное расписание школьники смогут найти на сайте ЕГЭ и ФИПИ после его утверждения.

Пандемия коронавируса, по данным Министерства просвещения, не является причиной отмены тестирования, тем более, что к весне 2021 года эпидемиологическая обстановка в стране может стать значительно лучше. Это значит, что окончание учебного года не отметится никакими нововведениями, вызванными санитарно-эпидемиологическими нормами, принятыми Роспотребнадзором.

Представители Национального Родительского Комитета поддерживают идею внедрения добровольной сдачи ЕГЭ и ОГЭ, опробованной в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Сдавать экзамены летом 2020 года нужно было только тем выпускникам, которые планировали поступать в вузы. Те же, кто имел другие планы на будущее, были освобождены от дополнительной нагрузки: аттестат они получили с выставленными годовыми оценками по подведению итогов обучения за год, в том числе и в дистанционном режиме.

Освобождены от экзаменов были и девятиклассники. Из автоматически зачислили в 10-й класс, выставив лишь годовые оценки, а в колледжи и техникумы дети смогли поступить по среднем балле диплома об окончании средней школы.

Повторение подобного сценария в Министерстве просвещения категорически отрицают, исходя из надежд на окончание пандемии. Но говорить заблаговременно о том, что заболеваемость, действительно, будет сниженной, и позволит провести экзамены в полноценном формате, пока не приходится.

Источник: 1rre.ru