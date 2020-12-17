ЕГЭ и ОГЭ-2021: будут ли школьники сдавать экзамены?

На вопрос о том, будут ли школьники сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году, отметили в Министерстве просвещения. Чиновники уверены, что отмена экзаменов не потребуется даже на фоне пандемии коронавируса, а потому выпускникам 9-х и 11-х классов стоит начинать подготовку к ним.
Могут ли отменить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Вопрос отмены выпускных экзаменов из-за невозможности их проведения в условиях роста заболеваемости коронавирусом был актуальным летом 2020 года, когда в стране наблюдалась первая волна пандемии. Представители Национального родительского комитета уверены, что болезненной тема будет и в 2021 году, так как улучшения эпидемиологической обстановке в стране не прогнозируется.
В НРК уверены, что об отмене экзаменов чиновники должны объявить заранее, чтобы снизить уровень нагрузки на школьников в течение учебного года. Дети и так «страдают» в условиях попеременного объявления дистанционного обучения, а потому лишний стресс им ни к чему.
Причиной отмены экзаменов родители называют все то же дистанционное обучение: в скомканных условиях подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ у старшеклассников не получится эффективно, а плохие результаты тестирования подставят под сомнение будущее детей.
Судить об уровне знаний учеников после пережитых трудностей 2020 и 2021 учебного года несправедливо, уверены эксперты. Но в Министерстве просвещения на данный счет иное мнение: причин для отмены экзаменов в 2021 году нет, уверены в ведомстве.
Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году в условиях пандемии
Заранее говорить о предполагаемом уровне заболеваемости весной и летом 2021 года не берутся даже самые опытные вирусологи и инфекционисты, а потому паниковать и готовиться к худшим сценариям обществу не советуют.
Предполагаемых причин для отмены или перенесения сроков проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году нет, уверены в Министерстве просвещения. Школьникам советуют готовиться к экзаменам со всей серьезностью, так как поблажек из-за пандемии им не предоставят.
«Вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.
Как и положено, первый этап сдачи экзаменов будет организован весной, предположительно, в марте 2021 года. Основной этап пройдет летом, в июне-июле 2021 года. Подробное расписание школьники смогут найти на сайте ЕГЭ и ФИПИ после его утверждения.
Пандемия коронавируса, по данным Министерства просвещения, не является причиной отмены тестирования, тем более, что к весне 2021 года эпидемиологическая обстановка в стране может стать значительно лучше. Это значит, что окончание учебного года не отметится никакими нововведениями, вызванными санитарно-эпидемиологическими нормами, принятыми Роспотребнадзором.
Представители Национального Родительского Комитета поддерживают идею внедрения добровольной сдачи ЕГЭ и ОГЭ, опробованной в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Сдавать экзамены летом 2020 года нужно было только тем выпускникам, которые планировали поступать в вузы. Те же, кто имел другие планы на будущее, были освобождены от дополнительной нагрузки: аттестат они получили с выставленными годовыми оценками по подведению итогов обучения за год, в том числе и в дистанционном режиме.
Освобождены от экзаменов были и девятиклассники. Из автоматически зачислили в 10-й класс, выставив лишь годовые оценки, а в колледжи и техникумы дети смогли поступить по среднем балле диплома об окончании средней школы.
Повторение подобного сценария в Министерстве просвещения категорически отрицают, исходя из надежд на окончание пандемии. Но говорить заблаговременно о том, что заболеваемость, действительно, будет сниженной, и позволит провести экзамены в полноценном формате, пока не приходится.
Источник: 1rre.ru
Какие упёртые бараны в министерстве просвещения сидят. Какие экзамены? Т.е. вы хотите сказать, что в прошлом учебном году все просидели всего 2 месяца и ОГЭ отменили, а в этом пускай сидят дома целый учебный год и ОГЭ всё равно будет? Поражаюсь вашей логикой...