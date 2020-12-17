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С большегрузов с временными номерами будут взимать плату за ущерб

21:30 17.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
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По закону за проезд по дорогам платят большегрузы массой свыше 12 тонн. Плата считается компенсацией за причиняемый такими машинами вред. Однако в правилах чётко не прописано, что фуры с транзитными (выдаются до постановки автомобиля на учёт) и иностранными номерами должны платить за ущерб.

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Минтранс предлагает обязать автомобили массой более 12 тонн с транзитными и иностранными номерами платить за ущерб, причиняемый автодорогам.

Минтранс предлагает обязать автомобили массой более 12 тонн с транзитными и иностранными номерами платить за ущерб, причиняемый автодорогам. Соответствующий проект постановления размещён на федеральном интернет-портале правовых актов.

По закону за проезд по дорогам платят большегрузы массой свыше 12 тонн. Плата считается компенсацией за причиняемый такими машинами вред. Однако в правилах чётко не прописано, что фуры с транзитными (выдаются до постановки автомобиля на учёт) и иностранными номерами должны платить за ущерб.

Министерство предлагает включить такой транспорт в систему взимания платы. Регистрировать его в этом реестре будут на основании ПТС или копии, сведений ‎о машине из электронного паспорта или выписки. Кроме того, для этого нужен документ, подтверждающий права на авто, а вместо госномера будет указываться идентификационный номер. Если его нет, ставится прочерк.

Источник: Парламентская газета

большегрузы дороги плата ущерб Минтранс
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