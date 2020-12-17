По 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабря

Отменены мероприятия, связанные с детскими ёлками. А праздник всё-таки необычный, связанный с детскими ожиданиями. Мы договорились о том, что мы тоже сделаем нашим детям подарок. Всем семьям, где есть дети до 7 лет включительно, выплатим по пять тысяч рублей, — так поздравил с Новым годом семьи с детьми президент.

Семьям с детьми до 7 лет к Новому году выплатят по 5 тысяч рублей на ребенка

В России семьям, в которых есть дети в возрасте до 7 лет включительно, выплатят по 5 тысяч рублей на ребенка к Новому году. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

-Отменены мероприятия, связанные с детскими ёлками. А праздник всё-таки необычный, связанный с детскими ожиданиями. Мы договорились о том, что мы тоже сделаем нашим детям подарок. Всем семьям, где есть дети до 7 лет включительно, выплатим по пять тысяч рублей, — сказал президент.

Три раза Владимира Путина за 4 часа спрашивали журналисты о выплатах. И вот в конце конференции он сделал подарок детям до 7 лет - по 5000 рублей. Подчеркиваем, до 7 лет включительно.

17 декабря Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию.