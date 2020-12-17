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По 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабря

21:00 17.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Отменены мероприятия, связанные с детскими ёлками. А праздник всё-таки необычный, связанный с детскими ожиданиями. Мы договорились о том, что мы тоже сделаем нашим детям подарок. Всем семьям, где есть дети до 7 лет включительно, выплатим по пять тысяч рублей, — так поздравил с Новым годом семьи с детьми президент.

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Семьям с детьми до 7 лет к Новому году выплатят по 5 тысяч рублей на ребенка
Сюжет: Все пособия Путина
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По 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабряПутинские пособия: Мы думаем о возможности новых выплат семьям с детьми, заявил 17 декабря президент Путин. Когда точно?Ещё 395 новостей

В России семьям, в которых есть дети в возрасте до 7 лет включительно, выплатят по 5 тысяч рублей на ребенка к Новому году. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

-Отменены мероприятия, связанные с детскими ёлками. А праздник всё-таки необычный, связанный с детскими ожиданиями. Мы договорились о том, что мы тоже сделаем нашим детям подарок. Всем семьям, где есть дети до 7 лет включительно, выплатим по пять тысяч рублей, — сказал президент.

Три раза Владимира Путина за 4 часа спрашивали журналисты о выплатах. И вот в конце конференции он сделал подарок детям до 7 лет - по 5000 рублей. Подчеркиваем, до 7 лет включительно.

17 декабря  Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию.

5000 рублей на ребенка до 31 декабря 2021 года
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От редакции

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Аноним, 17 декабря 2020 21:14
Хотелось бы подарок и детям после 7-ми лет.Или это уже не дети, а взрослые люди???
Поросёнок Пётр, 17 декабря 2020 21:15
А в 8 лет уже не ребёнок, да.

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