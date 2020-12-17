17 декабря - первая живая трансляция NASA - наблюдаем за Сатурном и Юпитером. Расписание трансляций на декабрь 2020

Полное расписание телепрограмм НАСА

17 декабря, четверг,

15:00 - НАСА Science Live: как увидеть великое соединение Сатурна и Юпитера (все каналы)

18 декабря, пятница,



15:00 - Секция, посвященная 20-летию Международной космической станции: новаторское международное партнерство (все каналы)

22 декабря, вторник

8:35 - Интервью в полете 64-й экспедиции МКС с медицинским корреспондентом ABC News доктором Джен Эштон и WNYW-TV, Нью-Йорк, с бортинженерами НАСА Кейт Рубинс и Виктором Гловером - Космический центр Джонсона

11:50 - Интервью во время полета 64-й экспедиции МКС с WNYC-FM (Национальное общественное радио), Нью-Йорк и WGN-TV, Чикаго, с бортинженерами НАСА Виктором Гловером и Шеннон Уокер - Космический центр Джонсона

30 декабря среда

TBD - экспедиции МКС 64 в полете Интервью с Ккал-ТВ, Лос - Анджелес и RFD-TV / Rural радио сельскохозяйственной сети и NASA Flight Инженеры Майк Хопкинс и Виктор Гловер - Космический центр имени Джонсона

TBD - экспедиции МКС 64 In- Летное образовательное мероприятие с участием службы мобильных приложений «Noggin» для STEM-деятельности и бортинженерами Шеннон Уокер из НАСА и Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) - Космический центр Джонсона

6 января, среда,



подлежит уточнению - Интервью в полете экспедиции 64 МКС с KSBY-TV, Сан-Луис-Обиспо, Калифорния и Общественное радио Иллинойса в Университете Иллинойса, Урбана-Шампейн, с членами экипажа НАСА и JAXA - Космический центр Джонсона будет

определен - Экспедиция на МКС 64 Интервью в полете с Associated Press и TBD с членами экипажа НАСА и JAXA - Космический центр Джонсона

Регулярное программирование

(Может быть заменено живыми событиями)

Источник: NASA