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Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить

22:09 17.12.2020 Фото: Скрин
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16 млн детей получат подарок от президента Владимира Путина – 5000 рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно.

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На сайте Госуслуг уже есть заявление на выплату в 5000 рублей
Сюжет: Все пособия Путина
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Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформитьПо 5000 рублей на ребенка выплатят детям до 7 лет включительно к Новому году, заявил Путин 17 декабряЕщё 396 новостей

16 млн детей получат подарок от президента Владимира Путина – 5000 рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно. Деньги поступят на счета всем родителям до 31 декабря 2020 года.

Если вы ранее получали выплату 10 000 рублей, то на основании этой информации ПФР вам зачислит до 31 декабря по 5 000 рублей на каждого ребенка. В этом случае нет необходимости заполнять новое заявление.

Если у вас поменялся счет, то нужно об этом известить ПФР в кабинете Госуслуг. ССЫЛКА на ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА В БАНКЕ.

Если же вы не получали такую выплату, то вам нужно заполнить заявление на портале Госуслуги. ВОТ ТУТ ССЫЛКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ.
Получить выплату в 5000 рублей можно будет до 1 апреля 2021 года.

Как получить выплату в 5000 рублей от Путина? 

Семьи с детьми до 8 лет, рожденными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребенка.

По умолчанию выплата на таких детей будет зачислена на счет, указанный ранее при оформлении выплат на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет в 2020 году.

Если указанный ранее счет был закрыт, подайте заявление на изменение реквизитов счета.

Если у вас родился ребенок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты, подайте заявление на новую выплату до 1 апреля 2021 года.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Для оформления выплаты гражданам РФ, являющихся попечителями, опекунами, усыновителями детей в возрасте до 8 лет, необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Как получить услугу?
 Для получения услуги вам необходимо: Войти или 

Заявление подает один из родителей на всех детей, на которых ранее не осуществлялись выплаты на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет в 2020 году.

Для заявления нужны данные о каждом ребенке и банковском счете. Приготовьте их заранее, чтобы заполнить все поля и получить выплату.

Вам понадобятся:

1. Свидетельство о рождении каждого ребенка. Если у ребенка нет свидетельства о рождении, обратитесь в Пенсионный фонд лично.

2. Реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть в интернет-банке или мобильном банковском приложении. Нужен 20-значный номер вашего счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Внимание! Номер карты, который нанесен на ее поверхность, не совпадает с номером банковского счета и не подходит для перечисления выплаты. В заявлении нужно указывать именно номер банковского счета из 20 знаков.

Выплата не может осуществляться на счет другого лица — только заявителю. По почте получить выплату нельзя.

1 Дождитесь решения по заявлению

Уведомление о решении по поводу выплаты придет в личный кабинет в течение 5 рабочих дней.

Получите выплату

Единовременная выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении. Срок — в течение 3 рабочих дней после принятия положительного решения.

Средствами можно распоряжаться по своему усмотрению. Сумма единовременной выплаты не учитывается в составе доходов при предоставлении других видов социальной поддержки.

выплата на детей до 7 лет новая выплата в 5000 рублей
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