Шуточный гороскоп подготовки к Новому 2021 году: Водолея ищите в костюме Деда Мороза

Не секрет, что многие поступки и характер поведения людей зависят от их принадлежности к тому или иному созвездию. Давайте узнаем в шуточном гороскопе, как готовятся к Новому году представители разных Знаков Зодиака.

Все люди по-разному встречают этот праздник, так же как и по-разному подходят к вопросу подготовки к торжеству

Считанные дни остаются до самого волшебного праздника — Нового года. Конечно, все люди по-разному встречают этот праздник, так же как и по-разному подходят к вопросу подготовки к торжеству.

Не секрет, что многие поступки и характер поведения людей зависят от их принадлежности к тому или иному созвездию.

Давайте узнаем в шуточном гороскопе, как готовятся к Новому году представители разных Знаков Зодиака.

Овен

Овен вообще не готовится к Новому году — не то это событие, чтобы к нему готовиться. Так сказать, масштаб не тот. Типичный Овен за минуту расписывает свой план вплоть до Рождества. В итоге же все случается спонтанно, и 1 января он каким-то образом может оказаться в Таиланде. Но, как правило, Новый год проходит по такому сценарию: баня, а потом — в сани и к цыганам! Если денег мало, то Овен сам выступит в роли танцующего медведя, извозчика и его лошади. В любом случае, как бы не сложилась новогодняя вечеринка Овна, он все равно поймает кураж.

Телец

Нормальный Телец, согласно шуточному гороскопу, начинает готовиться к Новому году еще в марте. А уже летом он составляет план, куда пойдет, во что будет одет, и как он «ни за что не будет пить». Телец начинает резать оливье и варить холодец за две недели до Нового года. За полчаса до боя курантов у него будет полный стол, а сам он будет, лежа в ванне, дописывать квартальный отчет. Поняв, что часики тикают, и он все равно ничего не успел, Телец плюнет на отчет и его понесет. А понесет его, скорее всего, все к тем же цыганам Овна.

Близнецы

Новый год подкрадывается к Близнецам незаметно. Примерно во второй половине дня, 31 декабря, они узнают, что сегодня Новый год. Как же так? Ведь вчера было только 10-е число?! Побеждая все законы физики, Близнецы за три часа до праздника успевают приготовить закуски на 20 персон, постричься в уже закрытой парикмахерской и написать сценарий для развлекательной части торжества. После чего они падают под елку со словами, полными боли и страданий: «Дайте мне уже выпить, фашисты...»

Рак

У Рака, как правило, два варианта развития событий на Новый год: либо он встречает его с семьей, либо с самыми близкими друзьями. Самая большая головная боль для него — что подарить? А вдруг подарок не понравится! Так что представитель этого Знака Зодиака почти месяц до Нового года проводит в магазинах в поисках нужных подарков. Раку важно держать себя в руках во время праздника, иначе он может пойти по стопам Овна и случайно купить билет в Таиланд.

Лев

Для Льва Новый год значит очень многое. Согласно шуточному гороскопу, он тщательно готовится к этому празднику. У гостей Льва всегда самая вкусная еда, самые лучшие подарки, самый дорогой ресторан, самая красивая елка и самая привлекательная снегурочка. Все эти радости жизни Лев подарит своим друзьям безвозмездно. Ему достаточно того факта, что это он, его величество Лев, устроил настоящий праздник этим неудачникам.

Дева

Дева подходит к подготовке Нового года очень серьезно. Все должно быть идеально. Перед Новым годом обязательно нужно сделать ремонт! Ну как же без него! В итоге гости 31 декабря помогают Деве доклеивать обои. Под бой курантов в доме Девы открывают не шампанское, а банку с краской, а вместо оливье на столе — цемент. Зато дом в Новый год с новым домом.

Весы

Весы начинают планировать встречу Нового года за месяц-два. В итоге у них появляется штук пять вариантов, плюс три в запасе. В конечном итоге, так и не решив судьбу своего Нового года, Весы машут рукой и начинают просто ждать 31 декабря, когда кто-то позвонит первым и позовет справлять праздник.

Скорпион

Назвался Скорпионом — полезай в стразы! Скорпион просто не может без внимания и восхищенных взглядов. Даже если в новогоднюю ночь ему предстоит быть в костюме медведя, он все равно сделает себе бразильскую эпиляцию, маникюр-педикюр и прическу как у голливудской звезды. Ну и пусть этой красоты никто не увидит, зато сам Скорпион будет знать, что он прекрасен!

Стрелец

План встречи Нового года у Стрельца великолепный: перед Новым годом Стрелец обязательно выспится как следует, 31 декабря неспешно пройдется по магазинам, пойдет в парк, чтобы половить ртом снежинки и немного помечтать, закажет еду в ресторане, встретится с близкими людьми, затем, укутавшись в теплый плед вместе с любимым человеком, попивая глинтвейн, встретит Новый год. Прекрасный план! Ни разу, правда, не сработал, но прекрасный!

Козерог

У Козерога дилемма — новогодние праздники и предпраздничные дни совпадают с днем его рождения. Из этого вытекает другая дилемма: хватит ли денег и выдержит ли печень? Как правило, Козерог быстро находит решение — он претворяется, что он не Козерог, и что день рождения у него вовсе не зимой, а летом.

Водолей

Водолей к Новому году так расслабляется, что ничего уже не хочет. Весь год он боролся с несправедливостью, выступал за мир во всем мире, вставал на защиту слабых и обделенных, а теперь хочет просто выспаться, хорошенько поесть и провести время так, как хочется. Но нет! Куда уж там! Это только в мечтах! Нормального Водолея в Новый год не увидишь ни на улице, ни в гостях, ни в ресторане, ни в других местах. Ищите его в костюме Деда Мороза!

Рыбы

Рыбы думают примерно так: «В принципе, можно пойти к Ивановым, но у Ивановых будут Петровы, а я их терпеть не могу. Еще можно пойти в клуб, но там музыка слишком громкая и эти идиотские конкурсы. Можно, конечно, встретить Новый год в старой компании, но у меня вскочил прыщик на носу.» Рыбы не знают, как и где будут встречать Новый год и не нужно приставать к ним с этим дурацким вопросом!

Желаем вам провести этот Новый год не просто весело, а сказочно!

Источник: dailyhoro.ru