Максим Галкин случайно показал Пугачеву без макияжа и в халате

Юморист опубликовал в Instаgrаm кадры с утренних сборов Лизы и Гарри в школу.
Юморист Максим Галкин показал сонную Аллу Пугачеву без макияжа. Артист поделился с подписчиками в Instagram фото собравшихся в школу близнецов Гарри и Лизы. Но внимание пользователей привлекла их мать-певица.
В сторис Галкин показал подготовку их маленького звездного семейства к завтраку. Очевидно, что родители сами собирают первоклассников и готовят им еду по утрам.
«Я еще сплю, как зомби», — заявил Гарри.
«А я проснулась!» — ответила бодрая Лиза.
«А ты проснулся, Макс?» — уточнила за кадром Алла Борисовна.
Чуть позже Пугачева попала в объектив камеры своего супруга. На фото, где уже одетые двойняшки позируют в холле семейного замка, фанаты увидели заспанную Примадонну. В домашнем халате и без макияжа, она привлекла больше внимания, чем ее очаровательные малыши.
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«Найди Аллу Борисовну»;
«Алла там из-за угла всех приветствует, это так мило»;
«Мама на заднем плане»;
«АБ за заднем плане, круто получилась!» — написали фанаты они в комментариях.
Это едва ли не первый случай, когда близнецы Галкины остались почти без внимания. С момента своего рождения суррогатной матерью в 2013 году они стали всеобщими любимцами. Поклонники всегда благодарят Максима Галкина за активное освещение жизни своей семьи в соцсети.
Источник: 5-tv.ru