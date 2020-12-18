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Красота / Общество

Макияж Лаймы Вайкуле поможет каждой скрыть возраст и морщины

11:50 18.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Лайма рекомендует делать упор на верхние ресницы. Брови должны быть на 1-2 тона темнее волос. Иначе женщина будет смотреться вызывающе.

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Лайма Вайкуле умело скрывает свои 66 лет, и делится секретами молодости и красоты

Для каждого возраста – свой макияж. Многие молодые девушки любят красить губы и глаза ярко. Однако, чем старше женщина, тем менее броским должен быть её макияж. Вот и популярная латвийская певица Лайма Вайкуле умело скрывает свои 66 лет, и делится секретами молодости и красоты.

Кожа

Перед нанесением тональной основы певица использует сыворотку и крем. Это позволит тональному крему лечь идеально. Следует обратить внимание: щёчки звезды чуть тронуты персиковыми румянами. Но это почти незаметно.

Глаза и брови

Чтобы распахнуть глаза и подчеркнуть линию ресниц, Вайкуле подкрашивает чёрным карандашом межресничное пространство и делает стрелки на верхнем веке. А вот нижнее остаётся нетронутым, здесь не красятся даже ресницы. Лайма рекомендует делать упор на верхние ресницы. Брови должны быть на 1-2 тона темнее волос. Иначе женщина будет смотреться вызывающе.

Губы

Любые нежные оттенки – это для женщин в возрасте. Вайкуле предпочитает максимально естественный розовый и немного блеска сверху. Всё это смотрится очень гармонично.

Волосы

Певица любит экспериментировать с волосами, любит светлые оттенки и иногда завивает волосы при помощи щипцов-гофре.

Для тех, кто носит очки

Первое и главное правило – сделать акцент в макияже на глаза. Можно накраситься чуть ярче обычного – за линзами глаза немного теряются. Следует избегать цвета подводки такой же, как и оправа очков, потому что глаза просто сольются с очками. Цвет подводки или теней следует выбрать хотя бы на два оттенка светлее оправы. В случае, если же она бежевая, прозрачная, светлых тонов, то женщина может выбирать любые цвета для макияжа.

Неправильный макияж

Неправильно наносить чёткие, резкие линии, даже стрелки лучше немного растушевать. Также женщинам в возрасте не рекомендуется делать смоки-айс. В этом макияже глаз очень много чёрного и коричневого, а тёмных цветов в возрастном мейк-апе должно быть по минимуму.
Рисовать тёмные брови с чёткими контурами также не следует. Слишком густо красить ресницы не нужно. Они должны быть хорошо прокрашены, но без комочков и слипшихся элементов. Можно добавить пучки накладных ресниц.

Красить губы тёмной помадой или делать тёмный контур – это старит. Делать кукольную завивку также неестественно. Лёгкие кудри будут более приемлемым вариантом.

Источник: rsute.ru

губы макияж певица секреты молодости советы Лайма Вайкуле
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