Что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь 2021? 6 главных запретов, которые следует знать каждому

В новогоднюю ночь 2021 года лучше не надевать ничего красного. Этот цвет будет привлекать неудачи и беды, поэтому лучше отказаться от него совсем.

Близится Новый год, но многие забывают о том, что во время этого праздника действуют некоторые правила

Близится Новый год, но многие забывают о том, что во время этого праздника действуют некоторые правила. Эксперты рассказали, какими будут запреты в новогоднюю ночь 2021 года.

Первое, о чем стоит помнить, — это о правильном образе для праздника. Ранее мы уже рассказывали, в чем встречать 2021 год. Старайтесь придерживаться правил, чтобы удача была с вами.

Нельзя портить настроение близким

Само собой, этого нельзя делать и в любой другой Новый год, но в 2021 году этот запрет особенно важен, поскольку Белый Металлический Бык не любит провокаций, негатива, ругани. Ссорясь и ругаясь, можно навлечь на себя и на свою семью большие неурядицы в начале года.

Всем, у кого будет плохое настроение, лучше побыть какое-то время в уединении либо попробовать как-то иначе поднять его, например, посмотрев хороший фильм.

Нельзя приходить с пустыми руками

Даже если вы уже подарили друг другу все подарки, в гости на Новый год лучше прийти с чем-то. Это может быть блюдо, маленький презент или что-то еще. Так можно будет задобрить Быка и запустить рост удачи в начале года, и первые дни января пройдут очень успешно. Бык не любит, когда люди приходят совсем уж налегке.

Нельзя одеваться в красное

В новогоднюю ночь 2021 года лучше не надевать ничего красного. Этот цвет будет привлекать неудачи и беды, поэтому лучше отказаться от него совсем. В противном случае новогодняя ночь может пройти неудачно.

Также не стоит вешать на елку много красных игрушек. Это тоже может спровоцировать рост неурядиц. В таком жилище может сконцентрироваться негативная энергия.

Нельзя погружаться в уныние

Стоит бороться с негативными воспоминаниями и мыслями. Бык очень не любит, когда люди грустят без причины. Это может отпугнуть удачу от вас на ближайшие пару недель после наступления 2021 года. Пять полезных техник помогут избавиться от беспокойства. Не позволяйте неприятным мыслям руководить вами.

Нельзя выносить мусор

До рассвета не стоит выбрасывать накопленный за ночь мусор. Вместе с ним вы можете «вынести» и свое счастье. Это будет большой ошибкой, из-за которой могут начаться жизненные проблемы.

Также эксперты советуют не заниматься домашними делами вроде стирки или уборки. Всю грязную посуду лучше оставить на утро.

Нельзя дарить очень дорогие подарки

Бык не любит расточительство и непрактичность. Это плохое время для дарения дорогих и вычурных украшений. Все подарки лучше согласовывать или дарить что-то максимально полезное.

Человек должен использовать подарок, а не убирать его или забывать о нем. Неудачный презент может неблагоприятно сказаться на будущем как дарителя, так и одариваемого.

Ознакомьтесь также с тем, как правильно нарядить елку на встречу 2021 года. Главный символ праздника является магнитом удачи и хорошего настроения. Если что-то пойдет не так, правильно оформленная елка поможет сгладить острые углы.

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Источник: dailyhoro.ru