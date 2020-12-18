Для того, чтобы стать обладателем сумочки Cleo от Prada вам придется стать в очередь и выложить из своего кармана порядка 120 тысяч рублей.

Сумка 2021 года

Как выглядит главная сумка 2021 года, за которой уже выстроилась очередь.

В 2021 году каждая модница будет мечтать о сумочке Prada, которая вернулась к нам из 90-х. Лаконичные формы и минимальный дизайн делают ее универсальной и простой, но в то же время идеально подчеркивающей вкус обладательницы. Данная модель была названа Cleo.

Такая сумочка идеально впишется как в спортивный гардероб, так и в офисный. На торжество, в ресторан, на работу и в кино, она создана для любых случаев, наверное именно поэтому на нее такой дикий ажиотаж.

Для того, чтобы стать обладателем сумочки Cleo от Prada вам придется стать в очередь и выложить из своего кармана порядка 120 тысяч рублей.

Напомним, что в 2019 и 2020 году были популярны модели от Bottega Veneta с сумкой-«пельменем».