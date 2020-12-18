Когда первая родительская суббота в 2021 году?

11 мая будет Радоница, и по названию этого дня понятно, что он не предназначен для слез и печали. В это время о душах молятся, призывая Господа открыть им Царствие небесное.

В православной религии поминовению усопших отведены определенные дни, названные родительскими субботами

В православной религии поминовению усопших отведены определенные дни, названные родительскими субботами. В православном календаре отражены даты этих событий на весь 2021 год, и с ними стоит познакомиться заранее, чтобы вовремя помянуть ушедших близких.

Усопших поминают во всех религиях, но обряды по этому случаю отличны друг от друга. В православном мире принято служить панихиды, организовывать поминальные обеды, а также посещать погосты, чтобы убраться на могилах близких и помолиться за их души. Эксперты рекомендуют заранее познакомиться с отведенными для этого днями, чтобы не пропустить этих дат и не забывать помянуть усопших родственников в молитвенном обращении к Высшим Силам.

Вселенские Родительские субботы в 2021 году

Первой родительской субботой будет Мясопустная, названная так в честь времени, когда верующие постятся. Ее отмечают за семь дней до начала Великого поста, и в 2021 году этой датой будет 6 марта. Священнослужители читают молитвы по всем крещеным усопшим, а родственники передают записочки с именами тех, за кого бы хотели помолиться на службе. В этот день размышляют о жизни, просят прощения за содеянные грехи и обязательно посещают кладбища, чтобы зажечь свечи на могилах близких и пообщаться с их душами через молитвы Господу.

Следом идет Троицкая родительская суббота, приходящаяся на 19 июня. Эта дата также привязана к религиозному празднику. Троицкая суббота — время, когда на погостах тщательно убираются, красят оградки и высаживают живые цветы.

Родительские субботы во время Великого поста

Во время поста также молятся по усопшим, и священнослужители напоминают верующим о том, что заупокойные службы проводят после завершения основных празднеств. Не стоит забывать о том, что нельзя предаваться грусти, ведь души умерших отправляются в Царствие Небесное, и им помогают молитвы, а не горести, мешающие живым духовно развиваться.

Родительская суббота второй седмицы состоится 27 марта.

Родительская суббота третьей седмицы приходится на 3 апреля.

Родительская суббота четвертой седмицы будет 10 апреля.

В дни родительских суббот во время поста верующие также могут посещать кладбища, чтобы убраться и почитать молитвы. Священнослужители лишь призывают соблюдать правила, отказаться от суеверий и не оставлять на могилах угощения.

Частные поминальные дни в 2021 году

В частные дни, отведенные под помин усопших, помолиться за них и организовать поминальный обед можно и в домашних условиях. Искренние молитвы будут услышаны, а добрые воспоминания согреют души почивших.

9 мая служат панихиду по усопшим воинам, всем тем, кто отдал жизни на поле брани ради мира на Земле. К местам общих захоронений возлагают венки и благодарят великих воинов за их отвагу.

11 мая будет Радоница, и по названию этого дня понятно, что он не предназначен для слез и печали. В это время о душах молятся, призывая Господа открыть им Царствие небесное и простить им грехи, совершенные при жизни.

22 июня молятся за усопших воинов, сложивших головы во время великой Отечественной войны. В храмах и церквях служат панихиды, и каждый сможет попросить высшие силы за души усопших.

Поминают воинов и 11 сентября. В этот день молятся, благодаря усопших за мирное небо над головой, а также вспоминают своих родственников, ушедших из мира живых.

Завершает череду родительских суббот Дмитриевская родительская суббота. Ее отмечают 6 ноября. В этот день вновь не только молятся за души близких, но и возносят молитвы Дмитрию Солунскому и воинам, павшим во время Куликовской битвы.

Родительские субботы — особое время, когда верующие не только молятся за усопших, но и размышляют о своей жизни. Эти даты важны для осознания скоротечности жизни и вреда от дурных поступков, которые не дают душам духовно расти. Родительские субботы предназначены для живых, чтобы те осознали важность следования праведным путем, а также настроились на то, что жизнь — одна, и провести ее стоит в благих деяниях.

Источник: dailyhoro.ru