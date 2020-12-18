Лучшие дни для стрижки волос по лунному календарю в 2021 году

Эксперты рекомендуют стричь волосы в благоприятные по энергетике дни, чтобы всегда оставаться в прекрасном настроении и привлекать в жизнь только позитивные перемены.

Смена прически всегда меняет образ и настроение, помогает привлекать внимание нужных людей и скрываться от недоброжелателей

Создание прекрасного образа — это не только профессиональные стилисты, но и благоприятные по энергетике дни. В лунном календаре на 2021 год отражены периоды, в которые новая прическа принесет удачу, поможет привлечь позитивные перемены и убережет от неприятностей.

Смена прически всегда меняет образ и настроение, помогает привлекать внимание нужных людей и скрываться от недоброжелателей. Эксперты рекомендуют стричь волосы в благоприятные по энергетике дни, чтобы всегда оставаться в прекрасном настроении и привлекать в жизнь только позитивные перемены.

Январь

Лучшее время для стрижки в январе — 4, 12-14, 16, 18, 23, 25, 28 и 30 числа. В эти дни новая прическа будет вдохновлять на новые победы в деловой среде, а также поможет справиться с апатией. Привлечь любовь получится, если укоротить локоны в одну из четных дат. Призвать в жизнь позитивные перемены получится, если попросить у близких подравнять кончики волос.

Февраль

Самый короткий месяц зимы также радует несколькими позитивными днями, в которые можно смело записываться к своему стилисту. 1, 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25 и 27 числа стрижка волос поможет укрепить биополе и справляться с негативом извне. Тем, кто хочет наладить отношения с окружающими, астрологи рекомендуют лишь подравнять кончики. Короткие стрижки подойдут для решительных людей, которые хотят изменить свою жизнь кардинальным образом.

Март

Первый месяц весны — идеальное время для преображения. 1, 10, 15, 17, 18, 23-25 и 27 числа будут самыми благоприятными для смены прически и помогут привлечь в жизнь любовь, а также взаимопонимание с членами семьи. Новая стрижка будет уместной и для тех, кто готов к новым свершениям, но не решается сделать шаг в неизвестность и не верит до конца в свои силы.

Апрель

Стрижки в апреле помогут настроиться на новые победы, а также добиться головокружительных успехов в деловой среде. Тем, кто хочет активно провести середину весны, не хандрить понапрасну и не тратить время на токсичное общение, стоит подстричь локоны в любой из этих дней: 3, 6, 13-15, 17, 21, 22, 24.

Май

В мае стричь локоны астрологи рекомендуют 1, 3, 10-13, 15, 17-20, 22 или 29 числа. В это время энергетика пространства позитивна, и каждый сможет выбрать себе прическу по душе. Новая стрижка будет вдохновлять и поможет раскрыть спящие таланты. Привлечь любовь помогут ассиметричные прически, выполненные мастером во второй половине месяца.

Июнь

Начало лета — идеальное время для перемен. Наступление теплых деньков, долгожданный отдых и поездки воодушевляют, а значит, настала пора меняться. Стрижка волос 1, 7, 12, 14-17, 19, 21 или 28 числа будет самым стабильным вложением в позитивное будущее. Проверенный мастер поможет создать красивый образ, подчеркивающий природную красоту, и каждый, глядя в зеркало, сможет раз за разом повышать самооценку и настроение.

Июль

В июле стрижка волос в благоприятные дни поможет найти новые источники вдохновения, осуществить смелые идеи, а также начать путь к стабильному заработку, открыв собственное дело, основанное на любимом увлечении. Астрологи рекомендуют записаться к стилисту в эти дни: 7, 11-15, 17, 21, 22, 24, 31. Также стоит поухаживать за локонами, чтобы сохранить их густоту и блеск.

Август

Конец лета — не повод для грусти. Новая стрижка поможет мыслить позитивно и повысить самоуверенность. Стричь локоны астрологи рекомендуют в первой половине дня. Обязательно ухаживать за волосами, чтобы исключить секущиеся кончики и пересыхание локонов из-за солнечной активности. Благоприятные дни для стрижки — 3, 9-12, 18, 19, 21, 28 и 30 августа.

Сентябрь

Начало осени пройдет в хорошем настроении, если отказаться от хандры в пользу физической активности и поменять образ, чтобы исключить упадок настроения и сил. 4, 6-8, 15, 16, 18, 27 или 28 числа можно смело идти на стрижку, чтобы преобразиться как внешне, так и внутреннее, поднять себе настроение и привлечь в жизнь необходимые перемены.

Октябрь

Стричь волосы в октябре астрологи рекомендуют 5-7, 11-13, 28 или 30 числа. Благоприятные по энергетике дни помогут сохранить хорошее настроение, настроиться на работу и не нервничать по пустякам. В октябре важно следить за питанием, чтобы локоны оставались густыми и крепкими. Полезным будет уход с помощью травяных настоев, благодаря которому волосы станут вашей гордостью.

Ноябрь

В преддверии зимы важно изменить имидж, чтобы смена времен года прошла в позитивном ключе. Запланировать поход к стилисту стоит 2, 6, 8-11, 15, 17, 18 или 25 ноября. Эти дни подходят для любых экспериментов с волосами. Тем, кто хочет изменить свою жизнь, попрощаться с прошлым и начать с чистого листа, стоит укоротить локоны в период роста Луны.

Декабрь

Последний месяц года — время праздничных причесок и новых образов. Тем, кто хочет сосредоточиться на завершении необходимых дел, астрологи рекомендуют выбирать для посещения парикмахера четные даты. Привлечь позитивные перемены и любовь помогут стрижки по нечетным дням. Самыми удачными днями для похода в парикмахерскую астрологи называют 1, 6, 7, 14-16, 18, 22, 25 и 28 числа.

Стрижка волос будет одним из самых удачных уходовых ритуалов если прислушаться к мнению астрологов и выбирать благоприятные по энергетике дни. В такое время новые образы будут привлекать лишь позитив, а также помогут оградить себя от любого пагубного влияния со стороны недоброжелателей.

Источник: dailyhoro.ru