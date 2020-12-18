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День работников органов ЗАГСа отмечается в России 18 декабря: Традиции дня и история известной аббревиатуры ЗАГС

07:50 18.12.2020 Фото: pxhere.com
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Работникам ЗАГСа присущи особые профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг, это — любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию, личное обаяние и даже артистичность.

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Трудно переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа, как в масштабах государства, так и для каждого человека

18 декабря свой профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа в России.

За всем известной аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния — ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа в современном мире, как в масштабах государства, так и для каждого человека.

История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.

Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рожденных в браке и внебрачных.

С тех далеких времен каждый работник ЗАГСа вносит свой личный вклад в построение правового государства и обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан, что в настоящее время имеет приоритетное значение.

В настоящее время семейные отношения в России регламентируются «Семейным кодексом РФ», принятым Государственной Думой 8 декабря 1995 года.

Работникам ЗАГСа присущи особые профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг, это — любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию, личное обаяние и даже артистичность.

Источник: calend.ru

18 декабря 2020 День работников органов ЗАГСа в России история праздник ЗАГС
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