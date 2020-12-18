Можно ли работать в день памяти Саввы Освященного 18 декабря 2020 года? 5 строгих запретов важного православного дня

Это праздник мужчин, главы семейства, поэтому женщины в этот день молились о здоровье и защите любимого супруга.

Савва основал монастырь Мар Саба вблизи Иерусалима

В среду, 18 декабря, православные христиане чтят память Саввы Освященного. Этот праздник в старину считался семейным. По народному календарю – Саввин день. Следует он за Варвариным днем, поэтому иногда даже называют его праздник Варвары и Саввы.

Кто такой Савва Освященный

Савва, которого в народе прозвали «отцом» святого Николая за то, что его день празднуют перед Николиным днем, в 8 лет сбежал в монастырь и посвятил себя служению Господу. В 17 лет он принял монашеский постриг, жил в уединенной пещере и за свою веру получил дар чудотворения. Также Савва основал монастырь Мар Саба вблизи Иерусалима. Преподобный Савва стал автором первого устава, который позже приняли все православные монастыри.

Что нужно делать в Саввин день

Если День святой Варвары, 17 декабря — женский, то Саввин день — мужской.

Это праздник мужчин, главы семейства, поэтому женщины в этот день молились о здоровье и защите любимого супруга.

Представители сильного пола в этот день не должны были работать и устраивали веселые игры и гадания. Саввин день считался благоприятным для сватовства и сулил удачный брак.

Чего нельзя делать в Саввин день

Работать – чтоб не обидеть святого, тем более, что от такой работы толку все равно не будет;

Ругаться тем, у кого есть лошадь (к падежу скотины) – в современном мире это относится скорее к владельцам «коней железных», то есть авто; ходить по гостям – лучше провести день дома;

Беременным – мыть голову, а то, по поверью, у малыша с памятью проблемы будут.

В старину в этот день не принято было ругаться, особенно в дороге, потому что можно было накликать беду.

Верили, что умерший 18 декабря в течение года «заберет» на тот свет кого-то из родни.

18 декабря — приметы

Поленья трещат в печке – к холодам;

Огонь красного цвета в печи – к стуже;

Дым идет волоком – к ненастью;

Снегири поют – к скорому снегопаду.

Источник: ysia.ru