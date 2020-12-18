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День риэлтора в России отмечают 19 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника

21:50 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Первый профессиональный праздник российских риэлторов решили проводить в третью субботу декабря, в канун продолжительных новогодних и рождественских праздников.

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Риэлторами называют агента по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью

Ежегодно в третью субботу декабря в России отмечается профессиональный праздник — День риэлтора, который пока не установлен официально.

Риэлтором (от англ. realtor) называют агента по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью, другими словами — торговца недвижимостью.

Для России данная профессия относительно нова, первые риэлторские компании появились в стране в начале 90-х годов 20 века. А в 1996 году был неофициально проведен первый День риэлтора, инициатором установления которого выступила Московская профессиональная гильдия, с целью отметить вклад российских риэлторов в формирование цивилизованного рынка недвижимости в государстве и достижения сотрудников в данной отрасли.

Первый профессиональный праздник российских риэлторов решили проводить в третью субботу декабря, в канун продолжительных новогодних и рождественских праздников. Эта традиция постепенно распространилась, а День риэлтора стал отмечаться шире и торжественнее.

Сегодня в честь праздника во многих городах страны проводятся различные мероприятия (самого разного плана и масштаба), но для самих риэлторов — это не только повод отдохнуть и поздравить коллег с праздником, но и реальная возможность встретиться в кругу друзей, единомышленников, в непринужденной обстановке наладить новые контакты и связи.

Стоит отметить, что «Национальный совет российской гильдии риэлторов» в 2008 году предложил для празднования «Дня российского риэлтора» другую дату — 8 февраля, но пока она не прижилась в профессиональных кругах.

Источник: calend.ru

19 декабря 2020 День риэлтора День риэлтора в России история праздник
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