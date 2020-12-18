Сильная молитва на День святого Николая 19 декабря для исполнения желания и на семейное счастье

В День святого Николаю нужно отложить всю домашнюю работу, то есть нельзя убирать, стирать, шить, вязать, прясть, вышивать.

По традиции этот большой христианский праздник отмечают 19 декабря

Многих интересует вопрос, как загадать желание на День Николая Чудотворца. По традиции этот большой христианский праздник отмечают 19 декабря, поэтому вполне естественно, что в канун торжества многие стали задумываться над этим.

Согласно старинным обычаям, в этот день взрослые делают подарки своим детям, в основном это конфеты, но и для себя устраивают праздник. Обычно накрывается стол, при этом угощают гостей пивом. Раньше этот напиток делали сами, ведь каждая хорошая хозяйка знала секреты его приготовления.

Традиции на День святого Николая

Так случилось, что православные верующие почитают святого Николая трижды в год. Первый раз 22 мая, в этот день останки святого прибыли в город Бари. Второй – 11 августа – это день рождения Николая Чудотворца, а третий – 19 декабря, в день смерти святого.

В День святого Николаю нужно отложить всю домашнюю работу, то есть нельзя убирать, стирать, шить, вязать, прясть, вышивать. Готовить можно и нужно, причем в достаточном количестве, дабы насытить гостей. Так сложилось, что 19 декабря – День Николая Чудотворца – выпадает на Рождественский пост, поэтому блюда на столе должны быть постными. Можно подавать горячие блюда, а также рыбу, но нельзя употреблять молочные, мясные продукты и яйца. Для такого случая подойдут овощные и фруктовые салатики, можно подать наваристую уху или пирог с рыбой, можно вареники с грибами. В качестве напитков можно подавать кисели и компоты. Если уха из морской рыбы, в нее можно добавить креветок для вкуса и аромата.

В этот день не принято давать деньги в долг, а иначе удача может отвернуться, а вот собственные долги нужно отдавать, это примета к деньгам в будущем году. Есть еще одна примета, но она скорей относится ко Дню святого Николая, который отмечают 22 мая. Согласно ей в этот день нельзя брать в руки ножниц.

Обычаи, связанные с Днем Николая Чудотворца, молитва на загадывание желания

Согласно традициям, в День Николая Чудотворца люди ходят в церковь, там молятся святому, а затем возвращаются домой, устраивают праздник и обязательно дарят детям подарки. Есть еще обычай в этот день окроплять святой водой скотину в хлеву, чтобы она была здоровой. Вообще у небесного покровителя просят здоровья для всех членов семьи. К тому же в данный праздник можно загадать желание. Считается, что святой Николай его обязательно исполнит.

Существует специальная молитва, обращенная к святому. Обычно ее читают, когда хотят, дабы желание исполнилось:

Великий Покровитель Небесный, смилуйся над простым смертным, подари ему радость в жизни, ведь не просит он ничего дурного и чистые помыслы в душе держит, чтобы твоя доброта пролилась на человека простого и осуществила его надежду. Достопочтенный Святой, сотвори чудо, и я буду век тебе благодарен и стану прославлять имя твое. Прими заранее благодарность от всего сердца. Пусть не меркнет никогда слава твоя.

Обряд на День святого Николая на счастье и крепкое здоровье

Также существует обряд, который каждый желающий может провести у себя дома на День святого Николая. Для этого нужны две церковные свечи, два подсвечника для них, две иконы: одна Сына Божьего, а вторая – Николая Чудотворца. Перед первой иконой ставится свеча Богу, при этом читается молитва «Отче наш», а вторая свеча ставится святому Николаю перед его иконой, при этом читается молитва:

Ты всемогущий и помогаешь людям, где бы они не были, в родной обители, на дороге, в далеком путешествии, на работе, ты везде с людьми, так защити их ото всех бед и пускай невзгоды обходят стороной. Слава тебе.

Затем нужно три раза перекреститься. После этого можно обращаться к Всевышнему и Николаю Чудотворцу в форме молитвы с просьбой о здоровье и счастье для всей семьи:

Боже на небесах и наш заступник Святой Николай, ниспошлите свою милость и благословение простым смертным, дайте крепкого здоровья всем членам семьи и долгого счастья, направляйте нас на путь истины и веры, пускай светятся имена ваши и живет слава ваша.

Легенда о святом Николае

Согласно верованию, святой Николай в ночь на 19 декабря спускается на землю, дабы поздравить ребятишек, при этом послушным детям он оставляет подарки. Поэтому дети так любят этот праздник. Обычно сладости кладут под подушку.

По легенде святой Николай был из обеспеченной семьи, у него был богатый отец. А по соседству жила бедная семья – отец и дочь. У девушки был возлюбленный из зажиточной семьи, но его родители противились браку молодых из-за того, что у избранницы сына не было приданого. Тогда святой Николай отдал девушке часть своих денег, и она вышла замуж за любимого человека. После этого Николай стал помогать беспризорным детям, и за это его сделали местным епископом.

Источник: rsute.ru