Сумасшедшей красоты поздравления с Днем работников ЗАГСа 18 декабря 2020 года

ЗАГС — запись актов гражданского состояния. День работников органов ЗАГСа празднуется 18 декабря, начиная с 1917 года, когда Совнаркомом Российской республики был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот документ стал первым в СССР, касающимся регулирования семейных отношений. До этого времени функции ЗАГСа по регистрации выполняла церковь, ведя записи в метрических книгах. В настоящее время семейное право в России регулируется «Семейным кодексом РФ», принятым 8 декабря 1995 года Государственной Думой Российской Федерации. Функции сотрудников ЗАГСа довольно обширны и включают: регистрацию рождения, заключения брака, усыновления и установления отцовства, расторжения брака, смерти, смены имени граждан. Иными словами работники должны разбираться не только в семейном праве, но и в гражданском.
***
В ЗАГСе есть всегда работа,
Но сегодня в праздник славный,
Можно вам чуть-чуть гульнуть.
Счастья вам желаю в жизни
И оклада тысяч в сто,
Радости большой и счастья,
Не печалит пусть ничто.
Пусть работа дарит радость,
Пусть лишь счастье излучают
Ваши добрые глаза.
***
Спасибо вам за ваш чудесный труд,
Ведь вы навек соединяете сердца!
Влюбленные к вам толпами бегут,
Чтобы надеть друг другу два кольца!
Желаю от души вам только благ,
Смеяться, веселиться, ярко жить!
Пускай будет счастливым каждый брак,
Который помогли вы заключить!
***
Поздравляем с профессиональным праздником — днем работников органов ЗАГСа! Желаем, чтобы окружающее вас счастье человеческих сердец, было и у вас. Чтобы всегда искрились глаза, одухотворяло настроение и возрастало желание жить, творить и любить. Достатка вам, процветания, развития и всевозможных желанных благ!
***
Сотрудник ЗАГСа, поздравляю!
Пускай любовь и радость окружают,
Благополучье будет пусть с тобой.
Желаю всяческих успехов
В карьере, дома и везде.
Пусть без препятствий и огрехов
Лишь позитив сопутствует тебе.
***
Тот родился, а те вступили в брак,
А тот разводится хоть вовсе не дурак,
Все это нужно точно записать,
И каждому свой документик дать.
Вы в хлопотах буквально целый день,
Из города идут и деревень.
Хотим мы вам сегодня пожелать,
Чтобы в округе лучшим ЗАГСом стать!
Желаем вам расти и процветать,
Беды, проколов никогда не знать,
Цвести и пахнуть, счастье обнимая,
И на Гавайях летом отдыхая!
***
Сколько счастливых на свете людей,
Сколько здесь побывало детей,
Все, конечно же, Вам благодарны,
Будьте здоровы, любимы, богаты,
Каждому дню, были, чтоб рады,
Улыбок побольше, тепла, доброты,
И в жизнь воплотить скорее мечты!
***
Вы столько видели счастливых
Соединившихся сердец,
Идти решивших под венец,
Так будьте счастливы Вы тоже
В любой чудесной жизни час,
Пускай Вам в том любовь поможет,
И Вами пусть гордится ЗАГС!
***
И свадьба не свадьба, коль в ЗАГС не ходить.
Цветы, поздравления, кольца и смех
Останутся в памяти долго у всех.
Родится ребенок — ЗАГС нужен опять,
Рождение в Загсе должны оформлять.
К работникам ЗАГСа идем в важный час,
Спасибо за это большое от нас.
***
С днем ЗАГСа работников,
Вас поздравляю,
Счастья, удачи
От души вам желаю.
Чтоб работа вам радость
Лишь приносила,
Чтоб всегда вас начальство
За успехи хвалило!
Пусть покой будет в доме,
На работе — порядок,
Чтоб все что желаете
Всегда исполнялось!
***
Вы чаще других слышите «Да».
На ваших глазах вершится судьба.
Вы чужую любовь ощущаете чутко
Вы видите слезы, улыбки, мечты,
Вы верите им, ведь они так чисты.
И вы знаете, что начинается сказка,
Но вы не волшебники вы работники ЗАГСа.
Так будьте всегда на своем позитиве
И делайте своей работой людей счастливей.
Пусть не только сегодня, но и всегда
***
Всех, кто в ЗАГСе несет службу
Я сегодня поздравляю,
Только радостные акты
Вам фиксировать желаю.
Счастья вам всем в жизни личной,
И приятной лишь работы,
Прочь уйдут пусть все заботы.
Источник: pozdravok.ru