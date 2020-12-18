Сумасшедшей красоты поздравления с Днем работников ЗАГСа 18 декабря 2020 года

Функции сотрудников ЗАГСа довольно обширны и включают: регистрацию рождения, заключения брака, усыновления и установления отцовства, расторжения брака, смерти, смены имени граждан.

День работников органов ЗАГСа празднуется 18 декабря, начиная с 1917 года

ЗАГС — запись актов гражданского состояния. День работников органов ЗАГСа празднуется 18 декабря, начиная с 1917 года, когда Совнаркомом Российской республики был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот документ стал первым в СССР, касающимся регулирования семейных отношений. До этого времени функции ЗАГСа по регистрации выполняла церковь, ведя записи в метрических книгах. В настоящее время семейное право в России регулируется «Семейным кодексом РФ», принятым 8 декабря 1995 года Государственной Думой Российской Федерации. Функции сотрудников ЗАГСа довольно обширны и включают: регистрацию рождения, заключения брака, усыновления и установления отцовства, расторжения брака, смерти, смены имени граждан. Иными словами работники должны разбираться не только в семейном праве, но и в гражданском.

***

В ЗАГСе есть всегда работа,



Нет минутки отдохнуть.Но сегодня в праздник славный,Можно вам чуть-чуть гульнуть.

Счастья вам желаю в жизни

И оклада тысяч в сто,

Радости большой и счастья,

Не печалит пусть ничто.

Пусть работа дарит радость,



Пусть везет во всем, всегда,Пусть лишь счастье излучаютВаши добрые глаза.

***

Спасибо вам за ваш чудесный труд,

Ведь вы навек соединяете сердца!

Влюбленные к вам толпами бегут,

Чтобы надеть друг другу два кольца!

Желаю от души вам только благ,

Смеяться, веселиться, ярко жить!

Пускай будет счастливым каждый брак,

Который помогли вы заключить!

***

Поздравляем с профессиональным праздником — днем работников органов ЗАГСа! Желаем, чтобы окружающее вас счастье человеческих сердец, было и у вас. Чтобы всегда искрились глаза, одухотворяло настроение и возрастало желание жить, творить и любить. Достатка вам, процветания, развития и всевозможных желанных благ!

***

Сотрудник ЗАГСа, поздравляю!



Сегодня праздник только твой.Пускай любовь и радость окружают,Благополучье будет пусть с тобой.

Желаю всяческих успехов

В карьере, дома и везде.

Пусть без препятствий и огрехов

Лишь позитив сопутствует тебе.

***

Тот родился, а те вступили в брак,

А тот разводится хоть вовсе не дурак,

Все это нужно точно записать,

И каждому свой документик дать.

Вы в хлопотах буквально целый день,

Из города идут и деревень.

Хотим мы вам сегодня пожелать,

Чтобы в округе лучшим ЗАГСом стать!

Желаем вам расти и процветать,

Беды, проколов никогда не знать,

Цвести и пахнуть, счастье обнимая,

И на Гавайях летом отдыхая!

***

Сколько счастливых на свете людей,

Сколько здесь побывало детей,

Все, конечно же, Вам благодарны,



Сотрудников ЗАГСа поздравить так важно!

Будьте здоровы, любимы, богаты,

Каждому дню, были, чтоб рады,

Улыбок побольше, тепла, доброты,

И в жизнь воплотить скорее мечты!

***

Вы столько видели счастливых

Соединившихся сердец,



В нарядах праздничных красивыхИдти решивших под венец,

Так будьте счастливы Вы тоже

В любой чудесной жизни час,

Пускай Вам в том любовь поможет,

И Вами пусть гордится ЗАГС!

***

И свадьба не свадьба, коль в ЗАГС не ходить.



Вас в ЗАГСе поздравят, тот день не забыть.Цветы, поздравления, кольца и смехОстанутся в памяти долго у всех.

Родится ребенок — ЗАГС нужен опять,

Рождение в Загсе должны оформлять.

К работникам ЗАГСа идем в важный час,

Спасибо за это большое от нас.

***

С днем ЗАГСа работников,

Вас поздравляю,

Счастья, удачи

От души вам желаю.

Чтоб работа вам радость

Лишь приносила,

Чтоб всегда вас начальство

За успехи хвалило!

Пусть покой будет в доме,

На работе — порядок,

Чтоб все что желаете

Всегда исполнялось!

***

Вы чаще других слышите «Да».

На ваших глазах вершится судьба.

Вы чужую любовь ощущаете чутко



И знаете, что для них это не шутка.

Вы видите слезы, улыбки, мечты,

Вы верите им, ведь они так чисты.

И вы знаете, что начинается сказка,

Но вы не волшебники вы работники ЗАГСа.

Так будьте всегда на своем позитиве

И делайте своей работой людей счастливей.

Пусть не только сегодня, но и всегда



Ваша вера в любовь будет тверда.

***

Всех, кто в ЗАГСе несет службу

Я сегодня поздравляю,

Только радостные акты

Вам фиксировать желаю.

Счастья вам всем в жизни личной,

И приятной лишь работы,



Пусть в душе живет любовь,Прочь уйдут пусть все заботы.

Источник: pozdravok.ru