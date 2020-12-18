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С днем Святого Николая Чудотворца замечательные поздравления в стихах и прозе 19 декабря 2020 года

20:45 18.12.2020 Фото: pozdravok.ru
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Его мощи способны исцелить от многих недугов. Страны имеют свои традиции празднования. По старинным приданиям в каждый дом в эту ночь приходит святой Николай вместе с помощниками: ангелы говорят о хороших поступках, черти шепчут о провинностях.

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С Днем святого Николая - 19 декабря 2020 года
Сюжет: Православные обряды
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Николай — один из самых известных и почитаемых святых в России. Имя этого святого связывают с покровительством бедных, простого люда, мореплавателей. Православный праздник Святого Николая отмечают 19 декабря. Богатые родители с детства приучали сына к вере. Возмужав, он стал архиепископом. Во времена христианских гонений его вместе с другими верующими заключили в темницу, подвергали физическим пыткам, но, несмотря ни на что, он продолжал верить в Бога, поддерживать других узников. С приходом царствования императора Константина, Николай начал управлять паствой. Многим знакомы его иконы, сотворившие не один десяток чудес. Его мощи способны исцелить от многих недугов. Страны имеют свои традиции празднования. По старинным приданиям в каждый дом в эту ночь приходит святой Николай вместе с помощниками: ангелы говорят о хороших поступках, черти шепчут о провинностях. Добро побеждает, и на утро ребенок находит под подушкой небольшой подарочек. В честь святого построены храмы во многих городах. Желают в этот день послушания детям, благополучия, мира и процветания всем взрослым.

***

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!

***

С Днем святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне — тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!

***

Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

***

В день Святого Николая,

Я от всей души желаю,
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.

***

В День святого Николая
Большого счастья я желаю,
Пусть Николай святой придет
И лишь добро всем принесет,
А также радость и удачу,
Здоровья крепкого в придачу,

Побольше денег и достатка,
Чтоб всем жилось легко и сладко!

***

С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придет,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!

***

С Днём Святого Николая
От души я поздравляю,
Пусть хранит он Вас от бед
Много-много-много лет!

Чудотворец, Покровитель,
Веры в Бога он хранитель,
Он молитвы почитает
И всех нас оберегает!

***

С Днем святого Николая
Я сердечно поздравляю!
Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем — добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще — улыбок, смеха
И достатка, и успеха.

***

С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!

Пусть хранит вас, помогает,
От беды оберегает,
Все преграды уберет,
Счастье в дом ваш принесет.
Шоколадки и игрушки,
Всяческие безделушки,
Чтоб порадовать детей
Николай несет скорей.
Верьте в сказку, веселитесь,
Долго на родных не злитесь.
Пусть вас Бог всегда хранит
От болезней и обид.

***

Пусть Николай святой всегда
От бед оберегает,
Здоровья даст на все года,

Во всем вам помогает.

Детишек ваших бережет
И им подарки дарит,
На сложном жизненном пути
В беде вас не оставит.

Пусть будут радость и покой
Царить под вашей крышей.
Молитесь Николаю вы,

И он всегда услышит.

***

Приходит Николай Святой,
Он принесёт опять с собой
Загадки, тайны, чудеса
Да ветер в ваши паруса.
Рады вас с праздником поздравить,
А еще на год план составить,

В котором только счастье, смех,
Огромнейший во всём успех,
Карьеры вверх взлет однозначный,
Рост всех доходов пятизначный.
У вас пусть год будет удачный!

Источник: pozdravok.ru

19 декабря 2020 поздравления Поздравления с Днем святого Николая стихи
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Поздравляем с большим христианским праздником — Днем святого Николая!

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